Бойцам ВСУ не хватает машин, чтобы вывозить раненых с поля боя

05 сентября 2023 в 09:14 Размер текста - 17 +

В июле 2023 года ВСУ несли ужасные потери под Работино, признался украинский военный Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ дают жесткий отпор ВСУ под селом Работино в Запорожской области. Потери армии Киева настолько огромны, что возникает нехватка бронетехники для вывоза раненых с поля боя. Об этом рассказали украинские солдаты. «Одна украинская группа рассказала, что два их М-113 были уничтожены во время выполнения заданий возле Работино, а количество раненых, которые им приходилось вывозить за одну экспедицию, иногда превышало возможности всей бронетехники», — пишет английская газета The Times . Со слов украинских военных, однажды им пришлось грузить более 20 раненых в одну машину, чтобы компенсировать нехватку техники. Солдаты ВСУ также рассказали, что июль 2023 года был ужасным с точки зрения потерь. Бои за Работино начались в июле. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в конце августа сообщал о «горячем» положении на местности, пишет RT. 1 сентября ВСУ пытались войти в село, однако потеряли свыше 150 человек личного состава, передает телеканал 360. Врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщал, что ВС РФ ежедневно отражают атаки в Работино, пишет деловое издание «Взгляд».

ВС РФ дают жесткий отпор ВСУ под селом Работино в Запорожской области. Потери армии Киева настолько огромны, что возникает нехватка бронетехники для вывоза раненых с поля боя. Об этом рассказали украинские солдаты. «Одна украинская группа рассказала, что два их М-113 были уничтожены во время выполнения заданий возле Работино, а количество раненых, которые им приходилось вывозить за одну экспедицию, иногда превышало возможности всей бронетехники», — пишет английская газета The Times. Со слов украинских военных, однажды им пришлось грузить более 20 раненых в одну машину, чтобы компенсировать нехватку техники. Солдаты ВСУ также рассказали, что июль 2023 года был ужасным с точки зрения потерь. Бои за Работино начались в июле. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в конце августа сообщал о «горячем» положении на местности, пишет RT. 1 сентября ВСУ пытались войти в село, однако потеряли свыше 150 человек личного состава, передает телеканал 360. Врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщал, что ВС РФ ежедневно отражают атаки в Работино, пишет деловое издание «Взгляд».