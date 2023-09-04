04 сентября 2023

Бойцам ВСУ не хватает машин, чтобы вывозить раненых с поля боя

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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
В июле 2023 года ВСУ несли ужасные потери под Работино, признался украинский военный Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ дают жесткий отпор ВСУ под селом Работино в Запорожской области. Потери армии Киева настолько огромны, что возникает нехватка бронетехники для вывоза раненых с поля боя. Об этом рассказали украинские солдаты.

«Одна украинская группа рассказала, что два их М-113 были уничтожены во время выполнения заданий возле Работино, а количество раненых, которые им приходилось вывозить за одну экспедицию, иногда превышало возможности всей бронетехники», — пишет английская газета The Times. Со слов украинских военных, однажды им пришлось грузить более 20 раненых в одну машину, чтобы компенсировать нехватку техники. Солдаты ВСУ также рассказали, что июль 2023 года был ужасным с точки зрения потерь.

Бои за Работино начались в июле. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в конце августа сообщал о «горячем» положении на местности, пишет RT. 1 сентября ВСУ пытались войти в село, однако потеряли свыше 150 человек личного состава, передает телеканал 360. Врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщал, что ВС РФ ежедневно отражают атаки в Работино, пишет деловое издание «Взгляд».

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ВС РФ дают жесткий отпор ВСУ под селом Работино в Запорожской области. Потери армии Киева настолько огромны, что возникает нехватка бронетехники для вывоза раненых с поля боя. Об этом рассказали украинские солдаты. «Одна украинская группа рассказала, что два их М-113 были уничтожены во время выполнения заданий возле Работино, а количество раненых, которые им приходилось вывозить за одну экспедицию, иногда превышало возможности всей бронетехники», — пишет английская газета The Times. Со слов украинских военных, однажды им пришлось грузить более 20 раненых в одну машину, чтобы компенсировать нехватку техники. Солдаты ВСУ также рассказали, что июль 2023 года был ужасным с точки зрения потерь. Бои за Работино начались в июле. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в конце августа сообщал о «горячем» положении на местности, пишет RT. 1 сентября ВСУ пытались войти в село, однако потеряли свыше 150 человек личного состава, передает телеканал 360. Врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщал, что ВС РФ ежедневно отражают атаки в Работино, пишет деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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