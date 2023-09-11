Эколог Шкрадюк заявил о безопасности проводов ЛЭП

11 сентября 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

Провода ЛЭП практически невозможно оборвать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Современные электрические провода практически невозможно оборвать, так как они обладают высокой прочностью, что положительно сказывается на их пожарной безопасности. Об этом в разговоре с URA.RU заявил координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы, эксперт Международного социально-экологического союза, эколог Игорь Шкрадюк. «Сейчас голые провода заменяют изолированным кабелем. Если на него дерево упадет, то ничего не будет. Он прочный. В последние годы применяются сталь-алюминиевые провода. Центральная жила стальная, а на нее снаружи навивают алюминий, по которому идет электрический ток», — сказал Игорь Шкрадюк. Собеседник агентства напомнил, что большая часть природных возгораний случается из-за халатности людей. «Девять из десяти причин пожаров — это мелкая халатность. Больше всего — окурки, спички и непогашенные костры. Это намного чаще, чем линии электропередачи. Если пожар начался от ЛЭП, то можно точно определить, где произошло короткое замыкание. У энергетиков сейчас есть оборудование, позволяющее определить, на каком расстоянии от подстанции коротнула линия», — добавил специалист. Ранее в Минэнерго заявляли, что провода и ЛЭП не могут стать причиной лесных пожаров, что подтверждают исследования независимых экспертов. Ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслан Борисов подчеркивал, что на объектах энергетической инфраструктуры соблюдены все меры безопасности, чтобы исключить повреждения оборудования и пожары. Причину лесных пожаров выясняет дознаватель МЧС. Однако экспертиза может быть необъективной или ложной, отмечал в беседе с URA.RU юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Современные электрические провода практически невозможно оборвать, так как они обладают высокой прочностью, что положительно сказывается на их пожарной безопасности. Об этом в разговоре с URA.RU заявил координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы, эксперт Международного социально-экологического союза, эколог Игорь Шкрадюк. «Сейчас голые провода заменяют изолированным кабелем. Если на него дерево упадет, то ничего не будет. Он прочный. В последние годы применяются сталь-алюминиевые провода. Центральная жила стальная, а на нее снаружи навивают алюминий, по которому идет электрический ток», — сказал Игорь Шкрадюк. Собеседник агентства напомнил, что большая часть природных возгораний случается из-за халатности людей. «Девять из десяти причин пожаров — это мелкая халатность. Больше всего — окурки, спички и непогашенные костры. Это намного чаще, чем линии электропередачи. Если пожар начался от ЛЭП, то можно точно определить, где произошло короткое замыкание. У энергетиков сейчас есть оборудование, позволяющее определить, на каком расстоянии от подстанции коротнула линия», — добавил специалист. Ранее в Минэнерго заявляли, что провода и ЛЭП не могут стать причиной лесных пожаров, что подтверждают исследования независимых экспертов. Ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслан Борисов подчеркивал, что на объектах энергетической инфраструктуры соблюдены все меры безопасности, чтобы исключить повреждения оборудования и пожары. Причину лесных пожаров выясняет дознаватель МЧС. Однако экспертиза может быть необъективной или ложной, отмечал в беседе с URA.RU юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев.