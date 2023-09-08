Sky News: цели Зеленского и Запада начали расходиться

09 сентября 2023 в 08:47 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский, в отличие от Запада, намерен вернуть себе территории Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев и страны Запада расходятся в целях, связанных с конфликтом на Украине. Об этом сообщил военный аналитик Шон Белл. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский рассчитывает вернуть утраченные территории, а Европа хочет ослабить РФ. «Суровая реальность такова, что цели Украины больше не совпадают с ее сторонниками [западными странами]. <…> Цель [Запада] не дать России угрожать Европе. Целью Зеленского является [возвращение] своей территории», — подчеркнул Шон Белл. Его слова передает британский телеканал Sky News. Аналитик уточнил, что на словах западные политики намерены поддержать контрнаступление Украины «во что бы то ни стало». Тем не менее спикер добавил, что украинские партнеры все больше сомневаются в эффективности наступления Киева. Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин отмечал, что США намерены откреститься от поддержки Украины. По его словам, госсекретарь Белого дома Энтони Блинкен решил убедить Киев в успехе контрнаступления, чтобы больше не финансировать его. Украинские СМИ также отмечали, что Вашингтон хочет склонить Украину к миру с Россией. Такое обсуждение планируется на саммите G20, сообщает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин уточнял, что изначально Запад хотел сдержать развитие России, поэтому и спровоцировал конфликт на Украине, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Киев и страны Запада расходятся в целях, связанных с конфликтом на Украине. Об этом сообщил военный аналитик Шон Белл. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский рассчитывает вернуть утраченные территории, а Европа хочет ослабить РФ. «Суровая реальность такова, что цели Украины больше не совпадают с ее сторонниками [западными странами]. <…> Цель [Запада] не дать России угрожать Европе. Целью Зеленского является [возвращение] своей территории», — подчеркнул Шон Белл. Его слова передает британский телеканал Sky News. Аналитик уточнил, что на словах западные политики намерены поддержать контрнаступление Украины «во что бы то ни стало». Тем не менее спикер добавил, что украинские партнеры все больше сомневаются в эффективности наступления Киева. Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин отмечал, что США намерены откреститься от поддержки Украины. По его словам, госсекретарь Белого дома Энтони Блинкен решил убедить Киев в успехе контрнаступления, чтобы больше не финансировать его. Украинские СМИ также отмечали, что Вашингтон хочет склонить Украину к миру с Россией. Такое обсуждение планируется на саммите G20, сообщает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин уточнял, что изначально Запад хотел сдержать развитие России, поэтому и спровоцировал конфликт на Украине, передает телеканал 360.