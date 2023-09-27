Новак заявил о стабилизации цен на топливо

Цены на топливном рынке России стабилизируются. В ближайшее время будут приняты решения по дополнительным долгосрочным мерам. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании правительства РФ.
«Ценовая ситуация на внутреннем рынке стабилизируется, принятые меры оперативного характера обеспечивают восстановление и стабильную работу независимых сетей АЗС. <…> В ближайшее время мы примем решения по всем системным дополнительным мерам», — заявил Новак во время трансляции заседания кабмина в эфире телеканала «Россия-24». Также он добавил, что в процессе выравнивания цен в оптовом сегменте правительство ожидает стабилизацию рынка и снижение цен в мелкооптовом и розничном сегментах.
Ранее сообщалось, что Россия бессрочно ограничила экспорт дизеля и бензина. Эта мера должна стабилизировать внутренний рынок страны.
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