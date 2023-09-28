Кадыров похвастался перед Путиным своей работой

Чеченская республика проводит большую работу по гуманитарному и боевому направлению в рамках спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнув, что ему есть чем похвастаться.
«Я хотел бы до того, как начать про республику говорить, показать, чем я занимался с начала СВО по сегодняшний день. Может даже похвастаться тем, что было сделано: и гуманитарное направление и боевое», — заявил Кадыров на встрече с Путиным, передает телеканал «Россия-24».
Он уточнил, что чеченский спецназ каждый день берет пленных украинских боевиков и уничтожает западную технику. По его словам, боевой дух у российских военнослужащих хороший, все необходимые вопросы решаются. «Весь народ поддерживает нас, и мы единственный регион, создавший пять полков и три батальона, работающих на СВО», — резюмировал Кадыров.
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