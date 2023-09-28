Кадыров похвастался перед Путиным своей работой

Кадыров похвастался перед Путиным вкладом Чечни в достижение целей спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рамзан Кадыров. stock, кадыров рамзан, stock
Чеченский спецназ ежедневно берет в плен бойцов ВСУ на фронте, заявил Кадыров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Чеченская республика проводит большую работу по гуманитарному и боевому направлению в рамках спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнув, что ему есть чем похвастаться.

«Я хотел бы до того, как начать про республику говорить, показать, чем я занимался с начала СВО по сегодняшний день. Может даже похвастаться тем, что было сделано: и гуманитарное направление и боевое», — заявил Кадыров на встрече с Путиным, передает телеканал «Россия-24».

Он уточнил, что чеченский спецназ каждый день берет пленных украинских боевиков и уничтожает западную технику. По его словам, боевой дух у российских военнослужащих хороший, все необходимые вопросы решаются. «Весь народ поддерживает нас, и мы единственный регион, создавший пять полков и три батальона, работающих на СВО», — резюмировал Кадыров.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чеченская республика проводит большую работу по гуманитарному и боевому направлению в рамках спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнув, что ему есть чем похвастаться. «Я хотел бы до того, как начать про республику говорить, показать, чем я занимался с начала СВО по сегодняшний день. Может даже похвастаться тем, что было сделано: и гуманитарное направление и боевое», — заявил Кадыров на встрече с Путиным, передает телеканал «Россия-24». Он уточнил, что чеченский спецназ каждый день берет пленных украинских боевиков и уничтожает западную технику. По его словам, боевой дух у российских военнослужащих хороший, все необходимые вопросы решаются. «Весь народ поддерживает нас, и мы единственный регион, создавший пять полков и три батальона, работающих на СВО», — резюмировал Кадыров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...