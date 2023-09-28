Кадыров похвастался перед Путиным своей работой

Кадыров похвастался перед Путиным вкладом Чечни в достижение целей спецоперации

28 сентября 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Чеченский спецназ ежедневно берет в плен бойцов ВСУ на фронте, заявил Кадыров Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чеченская республика проводит большую работу по гуманитарному и боевому направлению в рамках спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнув, что ему есть чем похвастаться. «Я хотел бы до того, как начать про республику говорить, показать, чем я занимался с начала СВО по сегодняшний день. Может даже похвастаться тем, что было сделано: и гуманитарное направление и боевое», — заявил Кадыров на встрече с Путиным, передает телеканал «Россия-24». Он уточнил, что чеченский спецназ каждый день берет пленных украинских боевиков и уничтожает западную технику. По его словам, боевой дух у российских военнослужащих хороший, все необходимые вопросы решаются. «Весь народ поддерживает нас, и мы единственный регион, создавший пять полков и три батальона, работающих на СВО», — резюмировал Кадыров.

Чеченская республика проводит большую работу по гуманитарному и боевому направлению в рамках спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнув, что ему есть чем похвастаться. «Я хотел бы до того, как начать про республику говорить, показать, чем я занимался с начала СВО по сегодняшний день. Может даже похвастаться тем, что было сделано: и гуманитарное направление и боевое», — заявил Кадыров на встрече с Путиным, передает телеканал «Россия-24». Он уточнил, что чеченский спецназ каждый день берет пленных украинских боевиков и уничтожает западную технику. По его словам, боевой дух у российских военнослужащих хороший, все необходимые вопросы решаются. «Весь народ поддерживает нас, и мы единственный регион, создавший пять полков и три батальона, работающих на СВО», — резюмировал Кадыров.