В ХАМАС заявили о готовности к переговорам

Цели ХАМАСа в Израиле были выполнены, сказал Муса Абу-Марзук
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Цели ХАМАСа в Израиле выполнены, сейчас палестинское движение готово к переговорам. Об этом заявил член политбюро организации Муса Абу-Марзук.
«Цели операции в Израиле выполнены. Движение открыто к любым обсуждениям», — сообщил Муса Абу-Марзук. Его слова приводит РИА Новости.
Война в Израиле началась 7 октября, когда боевики из сектора Газа ворвались на территорию государства. Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что мир возможен только в случае отказа Израиля от части территорий.
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