В ХАМАС заявили о готовности к переговорам

Член политбюро ХАМАСа Абу-Марзук: цели операции в Израиле были выполнены
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Цели ХАМАСа в Израиле были выполнены, сказал Муса Абу-Марзук Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Цели ХАМАСа в Израиле выполнены, сейчас палестинское движение готово к переговорам. Об этом заявил член политбюро организации Муса Абу-Марзук.

«Цели операции в Израиле выполнены. Движение открыто к любым обсуждениям», — сообщил Муса Абу-Марзук. Его слова приводит РИА Новости.

Война в Израиле началась 7 октября, когда боевики из сектора Газа ворвались на территорию государства. Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что мир возможен только в случае отказа Израиля от части территорий.

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Цели ХАМАСа в Израиле выполнены, сейчас палестинское движение готово к переговорам. Об этом заявил член политбюро организации Муса Абу-Марзук. «Цели операции в Израиле выполнены. Движение открыто к любым обсуждениям», — сообщил Муса Абу-Марзук. Его слова приводит РИА Новости. Война в Израиле началась 7 октября, когда боевики из сектора Газа ворвались на территорию государства. Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что мир возможен только в случае отказа Израиля от части территорий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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