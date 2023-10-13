Урсула фон дер Ляйен: ответ Израиля покажет сектору Газа демократию

Урсула фон дер Ляйен объявила ХАМАС единственной виновной стороной конфликта
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Движение ХАМАС является единственной виновной стороной в эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув, что ответ Израиля Палестине будет «демократией».
«Только ХАМАС несет ответственность за происходящее. Я знаю, что-то, как ответит Израиль, покажет, что это — демократия», — приводит РИА Новости слова главы Еврокомисии.
Ранее ЦАХАЛ (израильская армия) призвал жителей региона покинуть свои дома в течение 24 часов. Это вызвало негативную реакцию ООН. Несмотря на это, израильские военные начали сухопутные рейды на территории Газы с применением танков и пехоты.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!