13 октября 2023

Урсула фон дер Ляйен: ответ Израиля покажет сектору Газа демократию

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Европейские политики. stock, Урсула фон дер Ляйен, stock
Урсула фон дер Ляйен объявила ХАМАС единственной виновной стороной конфликта Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Движение ХАМАС является единственной виновной стороной в эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув, что ответ Израиля Палестине будет «демократией».

«Только ХАМАС несет ответственность за происходящее. Я знаю, что-то, как ответит Израиль, покажет, что это — демократия», — приводит РИА Новости слова главы Еврокомисии.

Ранее ЦАХАЛ (израильская армия) призвал жителей региона покинуть свои дома в течение 24 часов. Это вызвало негативную реакцию ООН. Несмотря на это, израильские военные начали сухопутные рейды на территории Газы с применением танков и пехоты.

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Движение ХАМАС является единственной виновной стороной в эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув, что ответ Израиля Палестине будет «демократией». «Только ХАМАС несет ответственность за происходящее. Я знаю, что-то, как ответит Израиль, покажет, что это — демократия», — приводит РИА Новости слова главы Еврокомисии. Ранее ЦАХАЛ (израильская армия) призвал жителей региона покинуть свои дома в течение 24 часов. Это вызвало негативную реакцию ООН. Несмотря на это, израильские военные начали сухопутные рейды на территории Газы с применением танков и пехоты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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