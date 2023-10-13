Урсула фон дер Ляйен: ответ Израиля покажет сектору Газа демократию

14 октября 2023 в 01:25 Размер текста - 17 +

Урсула фон дер Ляйен объявила ХАМАС единственной виновной стороной конфликта Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Движение ХАМАС является единственной виновной стороной в эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув, что ответ Израиля Палестине будет «демократией». «Только ХАМАС несет ответственность за происходящее. Я знаю, что-то, как ответит Израиль, покажет, что это — демократия», — приводит РИА Новости слова главы Еврокомисии. Ранее ЦАХАЛ (израильская армия) призвал жителей региона покинуть свои дома в течение 24 часов. Это вызвало негативную реакцию ООН. Несмотря на это, израильские военные начали сухопутные рейды на территории Газы с применением танков и пехоты.

Движение ХАМАС является единственной виновной стороной в эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув, что ответ Израиля Палестине будет «демократией». «Только ХАМАС несет ответственность за происходящее. Я знаю, что-то, как ответит Израиль, покажет, что это — демократия», — приводит РИА Новости слова главы Еврокомисии. Ранее ЦАХАЛ (израильская армия) призвал жителей региона покинуть свои дома в течение 24 часов. Это вызвало негативную реакцию ООН. Несмотря на это, израильские военные начали сухопутные рейды на территории Газы с применением танков и пехоты.