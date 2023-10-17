Reuters: олигарх Фридман оспорил часть санкций Великобритании

17 октября 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Михаил Фридман оспорил в суде запрет на определенные траты, пишет Reuters Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российский миллиардер Михаил Фридман оспорил часть запрета на траты на содержание особняка и персонала, наложенный Управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI). Сейчас ему разрешено тратить 26 тысяч фунтов стерлингов в месяц на охрану и видеонаблюдение. Об этом рассказал адвокат бизнесмена Малкольм Бердлинг. «Фридману разрешили тратить 26 тысяч фунтов стерлингов в месяц на содержание охраны и обслуживание системы видеонаблюдения», — передает слова Бердлинга агентство Reuters. В материале добавили, что это стало возможно после успешного оспаривания решение OFSI в лондонском суде, которое запретило ему тратить деньги на содержание особняка и обслуживающего персонала. Судебный процесс продолжается. Речь идет о викторианском доме Athlone House на севере Лондона, который Фридман приобрел за 79 миллионов долларов. Представители OFSI объяснили, что запрет на выплаты компании, обслуживающей Athlone House, связан с тем, что ее директор также подвергся санкциям Великобритании. OFSI также заявило, что выплаты персоналу Фридмана необходимы, чтобы он мог продолжать жить прежним образом, несмотря на наложенные санкции, заключил автор материала. Михаил Фридман столкнулся с ужесточением санкций Великобритании, в результате чего под ограничения попали его транспортные средства. Фридман выразил недовольство и заявил, что в Лондоне он теряет ощущение спокойствия и стабильности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский миллиардер Михаил Фридман оспорил часть запрета на траты на содержание особняка и персонала, наложенный Управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI). Сейчас ему разрешено тратить 26 тысяч фунтов стерлингов в месяц на охрану и видеонаблюдение. Об этом рассказал адвокат бизнесмена Малкольм Бердлинг. «Фридману разрешили тратить 26 тысяч фунтов стерлингов в месяц на содержание охраны и обслуживание системы видеонаблюдения», — передает слова Бердлинга агентство Reuters. В материале добавили, что это стало возможно после успешного оспаривания решение OFSI в лондонском суде, которое запретило ему тратить деньги на содержание особняка и обслуживающего персонала. Судебный процесс продолжается. Речь идет о викторианском доме Athlone House на севере Лондона, который Фридман приобрел за 79 миллионов долларов. Представители OFSI объяснили, что запрет на выплаты компании, обслуживающей Athlone House, связан с тем, что ее директор также подвергся санкциям Великобритании. OFSI также заявило, что выплаты персоналу Фридмана необходимы, чтобы он мог продолжать жить прежним образом, несмотря на наложенные санкции, заключил автор материала. Михаил Фридман столкнулся с ужесточением санкций Великобритании, в результате чего под ограничения попали его транспортные средства. Фридман выразил недовольство и заявил, что в Лондоне он теряет ощущение спокойствия и стабильности.