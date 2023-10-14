RTVI: бизнес Фридмана помогает Украине, несмотря на возвращение олигарха в РФ

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LetterOne Михаила Фридмана оказывает гуманитарную помощь Украине, сообщило издание Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Холдинговая компания LetterOne и другой бизнес, принадлежащий олигарху Михаилу Фридману, продолжают оказывать гуманитарную поддержку Украине, несмотря на возвращение бизнесмена в Россию из Израиля. Об этом сообщает RTVI.

«Структуры бизнесмена, в частности холдинговая компания LetterOne, продолжают оказывать помощь Украине, но исключительно гуманитарную», — сообщили в издании. Отмечается, что бизнес Фридмана предоставил детскому фонду ООН деньги для оказания продовольственной и медицинской поддержки украинским беженцам. В частности, четыре миллиарда долларов были отправлены на оказание медпомощи украинцам.

После возвращения Фридмана в Россию, руководитель военно-технического центра «Царские волки» и сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин направил в СК РФ обращение с просьбой проверить олигарха на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Также, как сообщали telegram-каналы, миллиардеру грозит уголовная ответственность за дискредитацию армии РФ и государственную измену.

Ранее сообщалось, что после начала Россией спецоперации на Украине Фридман якобы отправлял Киеву деньги. Таким образом он мог действовать, чтобы снять с себя санкции, наложенные Евросоюзом.

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Холдинговая компания LetterOne и другой бизнес, принадлежащий олигарху Михаилу Фридману, продолжают оказывать гуманитарную поддержку Украине, несмотря на возвращение бизнесмена в Россию из Израиля. Об этом сообщает RTVI. «Структуры бизнесмена, в частности холдинговая компания LetterOne, продолжают оказывать помощь Украине, но исключительно гуманитарную», — сообщили в издании. Отмечается, что бизнес Фридмана предоставил детскому фонду ООН деньги для оказания продовольственной и медицинской поддержки украинским беженцам. В частности, четыре миллиарда долларов были отправлены на оказание медпомощи украинцам. После возвращения Фридмана в Россию, руководитель военно-технического центра «Царские волки» и сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин направил в СК РФ обращение с просьбой проверить олигарха на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Также, как сообщали telegram-каналы, миллиардеру грозит уголовная ответственность за дискредитацию армии РФ и государственную измену. Ранее сообщалось, что после начала Россией спецоперации на Украине Фридман якобы отправлял Киеву деньги. Таким образом он мог действовать, чтобы снять с себя санкции, наложенные Евросоюзом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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