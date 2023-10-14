RTVI: бизнес Фридмана помогает Украине, несмотря на возвращение олигарха в РФ

Холдинговая компания LetterOne и другой бизнес, принадлежащий олигарху Михаилу Фридману, продолжают оказывать гуманитарную поддержку Украине, несмотря на возвращение бизнесмена в Россию из Израиля. Об этом сообщает RTVI.
«Структуры бизнесмена, в частности холдинговая компания LetterOne, продолжают оказывать помощь Украине, но исключительно гуманитарную», — сообщили в издании. Отмечается, что бизнес Фридмана предоставил детскому фонду ООН деньги для оказания продовольственной и медицинской поддержки украинским беженцам. В частности, четыре миллиарда долларов были отправлены на оказание медпомощи украинцам.
После возвращения Фридмана в Россию, руководитель военно-технического центра «Царские волки» и сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин направил в СК РФ обращение с просьбой проверить олигарха на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Также, как сообщали telegram-каналы, миллиардеру грозит уголовная ответственность за дискредитацию армии РФ и государственную измену.
Ранее сообщалось, что после начала Россией спецоперации на Украине Фридман якобы отправлял Киеву деньги. Таким образом он мог действовать, чтобы снять с себя санкции, наложенные Евросоюзом.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.