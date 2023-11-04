В Минобороны РФ сообщили о пуске ракеты с крейсера «Император Александр III». Видео 05 ноября 2023 в 08:56 Размер текста - 17 + В Минобороны сообщили, что пуск ракеты считается завершением испытаний Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Подводный крейсер «Император Александр III» успешно произвел пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка. Об этом сообщили в Минобороны и опубликовали видео. «„Император Александр Третий“ успешно выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования „Булава“ по боевому полю Кура на полуострове Камчатка», — сообщило ведомство. Отмечается, что запуск ракеты считается завершающим этапом испытаний крейсера, после него будет принято решение о приеме корабля в состав Военно-морского флота РФ (ВМФ). Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что до конца 2023 года в ВМФ России поступят 12 кораблей. По его словам, за последние 10 лет российский флот пополнился более чем 50 суднами, передает телеканал 360. Подводный крейсер «Император Александр III» успешно произвел пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка. Об этом сообщили в Минобороны и опубликовали видео. «„Император Александр Третий“ успешно выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования „Булава“ по боевому полю Кура на полуострове Камчатка», — сообщило ведомство. Отмечается, что запуск ракеты считается завершающим этапом испытаний крейсера, после него будет принято решение о приеме корабля в состав Военно-морского флота РФ (ВМФ). Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что до конца 2023 года в ВМФ России поступят 12 кораблей. По его словам, за последние 10 лет российский флот пополнился более чем 50 суднами, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям