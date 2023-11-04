Подводный крейсер «Император Александр III» успешно произвел пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка. Об этом сообщили в Минобороны и опубликовали видео.
«„Император Александр Третий“ успешно выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования „Булава“ по боевому полю Кура на полуострове Камчатка», — сообщило ведомство. Отмечается, что запуск ракеты считается завершающим этапом испытаний крейсера, после него будет принято решение о приеме корабля в состав Военно-морского флота РФ (ВМФ).
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что до конца 2023 года в ВМФ России поступят 12 кораблей. По его словам, за последние 10 лет российский флот пополнился более чем 50 суднами, передает телеканал 360.
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