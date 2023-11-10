Канада ввела санкции против крупных российских СМИ

Канада внесла в санкционный список девять российских физических и шесть юридических лиц, а также СМИ
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Канада ввела санкции против российских СМИ. Среди них: «Известия», «Парламентская газета» и телеканал РЕН.ТВ.
Всего Канада внесла в санкционный список девять российских физических и шесть юридических лиц. Список
Ранее Канада ввела санкции против российских омбудсменов. Уточнялось, что в список попала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Всего список пополнили пополнили 37 российских граждан и 26 юрлиц.
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