Политика Канада ввела санкции против крупных российских СМИ 10 ноября 2023 в 21:09 Размер текста - 17 + Канада внесла в санкционный список девять российских физических и шесть юридических лиц, а также СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Канада ввела санкции против российских СМИ. Среди них: «Известия», «Парламентская газета» и телеканал РЕН.ТВ. Всего Канада внесла в санкционный список девять российских физических и шесть юридических лиц. Список опубликован на сайте правительства страны. Ранее Канада ввела санкции против российских омбудсменов. Уточнялось, что в список попала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Всего список пополнили пополнили 37 российских граждан и 26 юрлиц. Канада ввела санкции против российских СМИ. Среди них: «Известия», «Парламентская газета» и телеканал РЕН.ТВ. Всего Канада внесла в санкционный список девять российских физических и шесть юридических лиц. Список опубликован на сайте правительства страны. Ранее Канада ввела санкции против российских омбудсменов. Уточнялось, что в список попала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Всего список пополнили пополнили 37 российских граждан и 26 юрлиц. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям