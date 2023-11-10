Канада ввела санкции против крупных российских СМИ

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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, депутат, чиновник, россия, нтв, первый канал, пресс-подход, интервью, телеканалы, известия, микрофоны, 360
Канада внесла в санкционный список девять российских физических и шесть юридических лиц, а также СМИ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Канада ввела санкции против российских СМИ. Среди них: «Известия», «Парламентская газета» и телеканал РЕН.ТВ.

Всего Канада внесла в санкционный список девять российских физических и шесть юридических лиц. Список опубликован на сайте правительства страны.

Ранее Канада ввела санкции против российских омбудсменов. Уточнялось, что в список попала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Всего список пополнили пополнили 37 российских граждан и 26 юрлиц.

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Канада ввела санкции против российских СМИ. Среди них: «Известия», «Парламентская газета» и телеканал РЕН.ТВ. Всего Канада внесла в санкционный список девять российских физических и шесть юридических лиц. Список опубликован на сайте правительства страны. Ранее Канада ввела санкции против российских омбудсменов. Уточнялось, что в список попала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Всего список пополнили пополнили 37 российских граждан и 26 юрлиц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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