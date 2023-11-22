Медведев рассказал анекдот о финнах и российском танке

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х (бывший Twitter) опубликовал анекдот. Это было сделано на фоне ситуации с демонстрацией сожженного российского танка в Финляндии.
« — Пекка, ты это слышал? Наши поставили подбитый российский танк возле парламента, чтобы унизить россиян. — Я не уверен, Матти, что какой-нибудь хитрый русский не спрятался и не выстрелил в наших законодателей. К тому же они и так границу на велосипедах пересекли», — написал Дмитрий Медведев.
Ранее сообщалось, что правительство РФ отправило в МИД Финляндии ноту протеста. Это связано с тем, что перед финским парламентом прошла демонстрация с сожженным на Украине российским танком Т-72. Акция была проведена в честь закрытия границ между РФ и Финляндией. В ведомстве отметили, что данная акция разжигает ненависть к России.
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