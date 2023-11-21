Россия направила Финляндии ноту протеста из-за демонстрации сожженного T-72

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Посольство РФ заявило, что власти Финляндии разжигают ненависть к России Фото:

Российское посольство отправило в МИД Финляндии ноту протеста из-за демонстрации перед парламентом сожженного российского танка Т-72. Ведомство отметило, что данная акция провоцирует ненависть к РФ.

«Посольство РФ направило в МИД Финляндии ноту протеста из-за демонстрации перед парламентом сожженного российского танка Т-72», — заявила дипмиссия РИА Новости. Посольство РФ в Финляндии расценило демонстрацию как акцию, разжигающую ненависть к РФ.

Ранее СМИ сообщили, что власти Финляндии решили установить на площади Хельсинки перед зданием парламента российский танк, которые был сожжен на Украине. Акцию провели в честь закрытия границы между Финляндией и РФ.

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Российское посольство отправило в МИД Финляндии ноту протеста из-за демонстрации перед парламентом сожженного российского танка Т-72. Ведомство отметило, что данная акция провоцирует ненависть к РФ. «Посольство РФ направило в МИД Финляндии ноту протеста из-за демонстрации перед парламентом сожженного российского танка Т-72», — заявила дипмиссия РИА Новости. Посольство РФ в Финляндии расценило демонстрацию как акцию, разжигающую ненависть к РФ. Ранее СМИ сообщили, что власти Финляндии решили установить на площади Хельсинки перед зданием парламента российский танк, которые был сожжен на Украине. Акцию провели в честь закрытия границы между Финляндией и РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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