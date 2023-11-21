Россия направила Финляндии ноту протеста из-за демонстрации сожженного T-72

21 ноября 2023 в 22:58 Размер текста - 17 +

Посольство РФ заявило, что власти Финляндии разжигают ненависть к России Фото: Анна Майорова © URA.RU Российское посольство отправило в МИД Финляндии ноту протеста из-за демонстрации перед парламентом сожженного российского танка Т-72. Ведомство отметило, что данная акция провоцирует ненависть к РФ. «Посольство РФ направило в МИД Финляндии ноту протеста из-за демонстрации перед парламентом сожженного российского танка Т-72», — заявила дипмиссия РИА Новости. Посольство РФ в Финляндии расценило демонстрацию как акцию, разжигающую ненависть к РФ. Ранее СМИ сообщили, что власти Финляндии решили установить на площади Хельсинки перед зданием парламента российский танк, которые был сожжен на Украине. Акцию провели в честь закрытия границы между Финляндией и РФ.

Российское посольство отправило в МИД Финляндии ноту протеста из-за демонстрации перед парламентом сожженного российского танка Т-72. Ведомство отметило, что данная акция провоцирует ненависть к РФ. «Посольство РФ направило в МИД Финляндии ноту протеста из-за демонстрации перед парламентом сожженного российского танка Т-72», — заявила дипмиссия РИА Новости. Посольство РФ в Финляндии расценило демонстрацию как акцию, разжигающую ненависть к РФ. Ранее СМИ сообщили, что власти Финляндии решили установить на площади Хельсинки перед зданием парламента российский танк, которые был сожжен на Украине. Акцию провели в честь закрытия границы между Финляндией и РФ.