NYT: Израиль знал о плане нападения ХАМАС за год до атаки

01 декабря 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

Израильская разведка не предоставила должного внимания информации о планах ХАМАС, пишет NYT Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильские власти знали о плане нападения со стороны ХАМАС за год до теракта 7 октября. Об этом пишет газета The New York Times. «Израильские официальные лица получили боевой план ХАМАСа по теракту 7 октября более чем за год до того, как он произошел», — говорится в материале газеты. Там добавили, что несмотря на это представители израильской армии и разведки отвергли этот план, считая его слишком сложным для реализации ХАМАСом. В 40-страничном документе детально описывается предполагаемое вторжение, которое привело к гибели около 1200 человек. В тексте документа не сообщалось о дате нападения, но описывалась атака, направленная на разрушение укреплений вокруг сектора Газа, захват израильских городов и штурм ключевых военных баз, включая главное управление, заключили в газете. Война на Ближнем Востоке началась с проникновения боевиков ХАМАСа через стену на территорию Израиля. Они захватили заложников и обстреляли фестиваль электронной музыки Nature Party. После инцидента были обнаружены 260 тел.

Израильские власти знали о плане нападения со стороны ХАМАС за год до теракта 7 октября. Об этом пишет газета The New York Times. «Израильские официальные лица получили боевой план ХАМАСа по теракту 7 октября более чем за год до того, как он произошел», — говорится в материале газеты. Там добавили, что несмотря на это представители израильской армии и разведки отвергли этот план, считая его слишком сложным для реализации ХАМАСом. В 40-страничном документе детально описывается предполагаемое вторжение, которое привело к гибели около 1200 человек. В тексте документа не сообщалось о дате нападения, но описывалась атака, направленная на разрушение укреплений вокруг сектора Газа, захват израильских городов и штурм ключевых военных баз, включая главное управление, заключили в газете. Война на Ближнем Востоке началась с проникновения боевиков ХАМАСа через стену на территорию Израиля. Они захватили заложников и обстреляли фестиваль электронной музыки Nature Party. После инцидента были обнаружены 260 тел.