NYT: Израиль знал о плане нападения ХАМАС за год до атаки

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
Израильская разведка не предоставила должного внимания информации о планах ХАМАС, пишет NYT Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильские власти знали о плане нападения со стороны ХАМАС за год до теракта 7 октября. Об этом пишет газета The New York Times.

«Израильские официальные лица получили боевой план ХАМАСа по теракту 7 октября более чем за год до того, как он произошел», — говорится в материале газеты. Там добавили, что несмотря на это представители израильской армии и разведки отвергли этот план, считая его слишком сложным для реализации ХАМАСом.

В 40-страничном документе детально описывается предполагаемое вторжение, которое привело к гибели около 1200 человек. В тексте документа не сообщалось о дате нападения, но описывалась атака, направленная на разрушение укреплений вокруг сектора Газа, захват израильских городов и штурм ключевых военных баз, включая главное управление, заключили в газете.

Война на Ближнем Востоке началась с проникновения боевиков ХАМАСа через стену на территорию Израиля. Они захватили заложников и обстреляли фестиваль электронной музыки Nature Party. После инцидента были обнаружены 260 тел.

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Израильские власти знали о плане нападения со стороны ХАМАС за год до теракта 7 октября. Об этом пишет газета The New York Times. «Израильские официальные лица получили боевой план ХАМАСа по теракту 7 октября более чем за год до того, как он произошел», — говорится в материале газеты. Там добавили, что несмотря на это представители израильской армии и разведки отвергли этот план, считая его слишком сложным для реализации ХАМАСом. В 40-страничном документе детально описывается предполагаемое вторжение, которое привело к гибели около 1200 человек. В тексте документа не сообщалось о дате нападения, но описывалась атака, направленная на разрушение укреплений вокруг сектора Газа, захват израильских городов и штурм ключевых военных баз, включая главное управление, заключили в газете. Война на Ближнем Востоке началась с проникновения боевиков ХАМАСа через стену на территорию Израиля. Они захватили заложников и обстреляли фестиваль электронной музыки Nature Party. После инцидента были обнаружены 260 тел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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