Политологи объяснили, как Путин подбирал команду на выборы 2024

Политолог Федорова: Путину важна поддержка из различных сфер общества

Деятельность Владимира Путина одобряют 80% россиян, заявила Анна Федорова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

В Москве состоялось заседание Общероссийского народного фронта по выдвижению президента РФ Владимира Путина кандидатом на предстоящие выборы. В ходе собрания был определен состав его команды. Политолог, член Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова и руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин в беседе с URA.RU отметили, как главе государства важна поддержка из различных сфер общества.

«Очень показателен состав организационного комитета по формированию инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты. В частности, мы видим там врача и героя труда, яркую представительницу волонтерского движения, руководителя театра, военкора. Ну и главного героя вчерашнего дня (после Путина, конечно) — Артема Жогу, спикера парламента ДНР. Такой состав участников указывает на то, что для Путина принципиально важно опираться на представителей самых различных общественно важных сфер», — заявила Федорова.

Политолог назвала Путина президентом, который не ограничен никакими партийными рамками и не выбирает себе узкую «целевую аудиторию». Она отметила, что почти 80% россиян одобряют деятельность главы РФ. По ее словам, президент ценит это доверие. «Избиратели Владимира Путина — это патриоты России, люди, выбирающие стабильность и созидание. Это отражено и в составе инициативной группы», — добавила Федорова.

Константин Костин сообщил, что тема СВО, укрепление российского государства, экономической и политической самодостаточности, патриотизма, формирование обновленного российского общества станут лейтмотивом выборов президента. «Опора на патриотическую коалицию как драйвер кампании и точку сборки путинского большинства вполне оправдана и логична, тем более, что эта роль для нее нативна и отведена не по некоему сценарию, а реалиями жизни государства», — заявил эксперт. По его словам, альтернативы Путину нет.

Политолог отметил, что общество сплотилось вокруг главы государства и те, кто стоят на позициях активного деятельного патриотизма, призваны стать основным двигателем этой кампании, формальными и неформальными доверенными лицами российского лидера.

Владимир Путин заявил о своем участии в выборах президента на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле 8 декабря. Вопрос об участии в выборах спросил отец героя России и героя ДНР Владимира Жоги Артем. Выборы будут проходить с 15 по 17 марта в 2024 году. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение Путина объявить о своем участии было спонтанным. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что в избирательной кампании Владимира Путина будет участвовать более 3,5 миллиона членов «Единой России».