Грузия получила статус кандидата в ЕС

Грузия подала заявку в ЕС еще в марте 2022 года
Статус страны-кандидата в Евросоюз получила Грузия. Об этом рассказал глава Евросовета Шарль Мишель.
«Евросоюз предоставил Грузии статус кандидата», — написал Шарль Мишель в X. Грузия подала заявку на вступление в союз 3 марта 2022 года после начала спецоперации России.
Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сказал, что Грузия может вступить в союз по частям. Причина — конфликт за спорные территории.
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