Грузия получила статус кандидата в ЕС

14 декабря 2023 в 22:35 Размер текста - 17 +

Грузия подала заявку в ЕС еще в марте 2022 года Фото: Сергей Заикин © URA.RU Статус страны-кандидата в Евросоюз получила Грузия. Об этом рассказал глава Евросовета Шарль Мишель. «Евросоюз предоставил Грузии статус кандидата», — написал Шарль Мишель в X. Грузия подала заявку на вступление в союз 3 марта 2022 года после начала спецоперации России. Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сказал, что Грузия может вступить в союз по частям. Причина — конфликт за спорные территории.

Статус страны-кандидата в Евросоюз получила Грузия. Об этом рассказал глава Евросовета Шарль Мишель. «Евросоюз предоставил Грузии статус кандидата», — написал Шарль Мишель в X. Грузия подала заявку на вступление в союз 3 марта 2022 года после начала спецоперации России. Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сказал, что Грузия может вступить в союз по частям. Причина — конфликт за спорные территории.