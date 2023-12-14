Грузия получила статус кандидата в ЕС

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Последствия протестов в Грузии. Тбилиси, отель, грузия, грузинский флаг
Грузия подала заявку в ЕС еще в марте 2022 года Фото:

Статус страны-кандидата в Евросоюз получила Грузия. Об этом рассказал глава Евросовета Шарль Мишель.

«Евросоюз предоставил Грузии статус кандидата», — написал Шарль Мишель в X. Грузия подала заявку на вступление в союз 3 марта 2022 года после начала спецоперации России.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сказал, что Грузия может вступить в союз по частям. Причина — конфликт за спорные территории.

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Статус страны-кандидата в Евросоюз получила Грузия. Об этом рассказал глава Евросовета Шарль Мишель. «Евросоюз предоставил Грузии статус кандидата», — написал Шарль Мишель в X. Грузия подала заявку на вступление в союз 3 марта 2022 года после начала спецоперации России. Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сказал, что Грузия может вступить в союз по частям. Причина — конфликт за спорные территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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