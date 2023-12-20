Премьер Словакии пообещал не замораживать недвижимость России

20 декабря 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Европа замораживает активы РФ с начала спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Словакия не будет следовать примеру других европейских стран и замораживать российскую недвижимость. Об этом заявил премьер Республики Роберт Фицо. «Есть страны, если не ошибаюсь, то Чехия, например, как бы заморозила недвижимость на своей территории, которая принадлежала России или представителям России, или предпринимателям российским. У меня нет точной информации, но я хочу сказать, что мы в Словакии таким путем, конечно, не пойдем», — пообещал Фицо в интервью InfoVojna . Заморозка активов РФ произошла на фоне санкционной политики Запада в отношении России из-за СВО. Более того, новые санкции ЕС позволят изымать недвижимость у россиян. Позже вице-президент Европейского центрального банк (ЕЦБ) Луис де Гиндос уточнил, что использование замороженных активов плохо скажется на евро.

Словакия не будет следовать примеру других европейских стран и замораживать российскую недвижимость. Об этом заявил премьер Республики Роберт Фицо. «Есть страны, если не ошибаюсь, то Чехия, например, как бы заморозила недвижимость на своей территории, которая принадлежала России или представителям России, или предпринимателям российским. У меня нет точной информации, но я хочу сказать, что мы в Словакии таким путем, конечно, не пойдем», — пообещал Фицо в интервью InfoVojna. Заморозка активов РФ произошла на фоне санкционной политики Запада в отношении России из-за СВО. Более того, новые санкции ЕС позволят изымать недвижимость у россиян. Позже вице-президент Европейского центрального банк (ЕЦБ) Луис де Гиндос уточнил, что использование замороженных активов плохо скажется на евро.