Захарова: Россия прекратит свое членство в ОЗХО в мае 2024 года

23 декабря 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Россия выйдет из ОЗХО в мае 2024 года, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Членство России в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершится в мае 2024 года. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Членство РФ в исполнительном совете ОЗХО завершится в мае 2024 года», — передает слова Захаровой РИА Новости. Она добавила, что, несмотря на это, Россия совместно с некоторыми партнерами будет продолжать участвовать в финансировании навязанной США Группы по расследованию и идентификации, выделяя определенную часть своего взноса. Захарова подчеркнула, что Россия будет играть активную роль в ОЗХО и в будущем стремится восстановить авторитет этой организации и сохранить целостность конвенции о запрещении химического оружия. После завершения членства в исполнительном совете, Россия намерена продолжать отстаивать свои интересы в отношении химической промышленности и смежных отраслей в качестве наблюдателя, заключила Захарова. Россия заявила, что будет продолжать сотрудничество с союзниками и партнерами на платформе ОЗХО. Министерство иностранных дел РФ назвало исключение страны из исполнительного совета организации «избирательной экзекуцией» и обвинило Запад в использовании угроз и шантажа при голосовании. Выход Москвы из ОЗХО вызвал обеспокоенность у экс-сенатора Франца Клинцевича. Однако, он уверен, что это не нанесет ущерба России, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Членство России в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершится в мае 2024 года. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Членство РФ в исполнительном совете ОЗХО завершится в мае 2024 года», — передает слова Захаровой РИА Новости. Она добавила, что, несмотря на это, Россия совместно с некоторыми партнерами будет продолжать участвовать в финансировании навязанной США Группы по расследованию и идентификации, выделяя определенную часть своего взноса. Захарова подчеркнула, что Россия будет играть активную роль в ОЗХО и в будущем стремится восстановить авторитет этой организации и сохранить целостность конвенции о запрещении химического оружия. После завершения членства в исполнительном совете, Россия намерена продолжать отстаивать свои интересы в отношении химической промышленности и смежных отраслей в качестве наблюдателя, заключила Захарова. Россия заявила, что будет продолжать сотрудничество с союзниками и партнерами на платформе ОЗХО. Министерство иностранных дел РФ назвало исключение страны из исполнительного совета организации «избирательной экзекуцией» и обвинило Запад в использовании угроз и шантажа при голосовании. Выход Москвы из ОЗХО вызвал обеспокоенность у экс-сенатора Франца Клинцевича. Однако, он уверен, что это не нанесет ущерба России, передает телеканал 360.