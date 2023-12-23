Захарова: Россия прекратит свое членство в ОЗХО в мае 2024 года

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Заседание "Изборского клуба". Москва, знак стоп, министерство иностранных дел рф, мид
Россия выйдет из ОЗХО в мае 2024 года, заявила Мария Захарова Фото:

Членство России в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершится в мае 2024 года. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Членство РФ в исполнительном совете ОЗХО завершится в мае 2024 года», — передает слова Захаровой РИА Новости. Она добавила, что, несмотря на это, Россия совместно с некоторыми партнерами будет продолжать участвовать в финансировании навязанной США Группы по расследованию и идентификации, выделяя определенную часть своего взноса.

Захарова подчеркнула, что Россия будет играть активную роль в ОЗХО и в будущем стремится восстановить авторитет этой организации и сохранить целостность конвенции о запрещении химического оружия. После завершения членства в исполнительном совете, Россия намерена продолжать отстаивать свои интересы в отношении химической промышленности и смежных отраслей в качестве наблюдателя, заключила Захарова.

Россия заявила, что будет продолжать сотрудничество с союзниками и партнерами на платформе ОЗХО. Министерство иностранных дел РФ назвало исключение страны из исполнительного совета организации «избирательной экзекуцией» и обвинило Запад в использовании угроз и шантажа при голосовании. Выход Москвы из ОЗХО вызвал обеспокоенность у экс-сенатора Франца Клинцевича. Однако, он уверен, что это не нанесет ущерба России, передает телеканал 360.

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Членство России в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершится в мае 2024 года. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Членство РФ в исполнительном совете ОЗХО завершится в мае 2024 года», — передает слова Захаровой РИА Новости. Она добавила, что, несмотря на это, Россия совместно с некоторыми партнерами будет продолжать участвовать в финансировании навязанной США Группы по расследованию и идентификации, выделяя определенную часть своего взноса. Захарова подчеркнула, что Россия будет играть активную роль в ОЗХО и в будущем стремится восстановить авторитет этой организации и сохранить целостность конвенции о запрещении химического оружия. После завершения членства в исполнительном совете, Россия намерена продолжать отстаивать свои интересы в отношении химической промышленности и смежных отраслей в качестве наблюдателя, заключила Захарова. Россия заявила, что будет продолжать сотрудничество с союзниками и партнерами на платформе ОЗХО. Министерство иностранных дел РФ назвало исключение страны из исполнительного совета организации «избирательной экзекуцией» и обвинило Запад в использовании угроз и шантажа при голосовании. Выход Москвы из ОЗХО вызвал обеспокоенность у экс-сенатора Франца Клинцевича. Однако, он уверен, что это не нанесет ущерба России, передает телеканал 360.
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Ссылки по теме
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