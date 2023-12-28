28 декабря 2023

Минфин РФ предложил принять спецперечень из 40 офшорных зон

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Приказ начнут применять во время налоговых периодов 2024—2026 годов Фото:

В Министерстве финансов РФ предложили утвердить перечень специальных зон с льготным налогообложением. Об этом говорится в проекте приказа, опубликованном на федеральном портале проектов правовых актов.

«Об утверждении Специального перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и <…> (офшорные зоны). [Расположить] в странах Объединенные Арабские Эмираты, Монако, Лихтенштейн, Сан-Марино, Андорра, а также другие государства и территории», — говорится в проекте приказа. В силу он вступит 1 января 2024 года, начнет применяться при налоговых периодов 2024—2026 годов.

Российский бизнес должен работать исключительно в юрисдикции России и выйти из офшоров. Это базовый принцип. Об этом заявил президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному Собранию в феврале 2023 года.

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В Министерстве финансов РФ предложили утвердить перечень специальных зон с льготным налогообложением. Об этом говорится в проекте приказа, опубликованном на федеральном портале проектов правовых актов. «Об утверждении Специального перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и <…> (офшорные зоны). [Расположить] в странах Объединенные Арабские Эмираты, Монако, Лихтенштейн, Сан-Марино, Андорра, а также другие государства и территории», — говорится в проекте приказа. В силу он вступит 1 января 2024 года, начнет применяться при налоговых периодов 2024—2026 годов. Российский бизнес должен работать исключительно в юрисдикции России и выйти из офшоров. Это базовый принцип. Об этом заявил президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному Собранию в феврале 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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