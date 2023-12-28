Минфин РФ предложил принять спецперечень из 40 офшорных зон

29 декабря 2023 в 06:14 Размер текста - 17 +

Приказ начнут применять во время налоговых периодов 2024—2026 годов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Министерстве финансов РФ предложили утвердить перечень специальных зон с льготным налогообложением. Об этом говорится в проекте приказа, опубликованном на федеральном портале проектов правовых актов. «Об утверждении Специального перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и <…> (офшорные зоны). [Расположить] в странах Объединенные Арабские Эмираты, Монако, Лихтенштейн, Сан-Марино, Андорра, а также другие государства и территории», — говорится в проекте приказа. В силу он вступит 1 января 2024 года, начнет применяться при налоговых периодов 2024—2026 годов. Российский бизнес должен работать исключительно в юрисдикции России и выйти из офшоров. Это базовый принцип. Об этом заявил президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному Собранию в феврале 2023 года.

В Министерстве финансов РФ предложили утвердить перечень специальных зон с льготным налогообложением. Об этом говорится в проекте приказа, опубликованном на федеральном портале проектов правовых актов. «Об утверждении Специального перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и <…> (офшорные зоны). [Расположить] в странах Объединенные Арабские Эмираты, Монако, Лихтенштейн, Сан-Марино, Андорра, а также другие государства и территории», — говорится в проекте приказа. В силу он вступит 1 января 2024 года, начнет применяться при налоговых периодов 2024—2026 годов. Российский бизнес должен работать исключительно в юрисдикции России и выйти из офшоров. Это базовый принцип. Об этом заявил президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному Собранию в феврале 2023 года.