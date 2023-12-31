Россиянка погибла в Таиланде при столкновении катера со скалами

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Катер с туристами из России разбился о скалы в Таиланде Фото:

Россиянка погибла в Таиланде в результате столкновения катера со скалами. Происшествие случилось утром 31 декабря. Еще шестеро россиян пострадали.

«Одна россиянка погибла, еще шестеро граждан России с различными травмами были госпитализированы», — сообщил генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов. Его слова передает ТАСС.

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Россиянка погибла в Таиланде в результате столкновения катера со скалами. Происшествие случилось утром 31 декабря. Еще шестеро россиян пострадали. «Одна россиянка погибла, еще шестеро граждан России с различными травмами были госпитализированы», — сообщил генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов. Его слова передает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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