Собчак потеряла 15 млн рублей из-за «голой вечеринки» Ивлеевой

05 января 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Ксения Собчак заявила, что деньги — не главное Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Журналистка Ксения Собчак потеряла 15 млн рублей из-за участия в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, которая стала скандальной из-за дресс-кода, который предполагал минимальное количество одежды на гостях. Заказчики стали отказываться от мероприятий с участием телеведущей. Но, по ее словам, деньги — не главное, важнее — вынесенные уроки. Об этом Собчак сообщила у себя в telegram-канале. «Я потеряла порядка 15 млн рублей на отмене мероприятий», — заявила Собчак у себя в канале . Она добавила, что важнее уроки, которые люди извлекают из разных ситуаций, а не деньги. По ее словам, важно проявлять человечность и делать выводы. Ранее сообщалось, что Российское авторское общество (РАО) хочет взыскать с певца Филиппа Киркорова два миллиона рублей из-за «голой вечеринки». При этом конкретную причину иска в карточке не указали. Отмечается, что РАО регулирует вопросы касательно авторского права.

Журналистка Ксения Собчак потеряла 15 млн рублей из-за участия в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, которая стала скандальной из-за дресс-кода, который предполагал минимальное количество одежды на гостях. Заказчики стали отказываться от мероприятий с участием телеведущей. Но, по ее словам, деньги — не главное, важнее — вынесенные уроки. Об этом Собчак сообщила у себя в telegram-канале. «Я потеряла порядка 15 млн рублей на отмене мероприятий», — заявила Собчак у себя в канале. Она добавила, что важнее уроки, которые люди извлекают из разных ситуаций, а не деньги. По ее словам, важно проявлять человечность и делать выводы. Ранее сообщалось, что Российское авторское общество (РАО) хочет взыскать с певца Филиппа Киркорова два миллиона рублей из-за «голой вечеринки». При этом конкретную причину иска в карточке не указали. Отмечается, что РАО регулирует вопросы касательно авторского права.