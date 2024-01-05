05 января 2024

Собчак потеряла 15 млн рублей из-за «голой вечеринки» Ивлеевой

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента РФ. Москва, собчак ксения
Ксения Собчак заявила, что деньги — не главное Фото:
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Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Журналистка Ксения Собчак потеряла 15 млн рублей из-за участия в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, которая стала скандальной из-за дресс-кода, который предполагал минимальное количество одежды на гостях. Заказчики стали отказываться от мероприятий с участием телеведущей. Но, по ее словам, деньги — не главное, важнее — вынесенные уроки. Об этом Собчак сообщила у себя в telegram-канале.

«Я потеряла порядка 15 млн рублей на отмене мероприятий», — заявила Собчак у себя в канале. Она добавила, что важнее уроки, которые люди извлекают из разных ситуаций, а не деньги. По ее словам, важно проявлять человечность и делать выводы.

Ранее сообщалось, что Российское авторское общество (РАО) хочет взыскать с певца Филиппа Киркорова два миллиона рублей из-за «голой вечеринки». При этом конкретную причину иска в карточке не указали. Отмечается, что РАО регулирует вопросы касательно авторского права.

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Журналистка Ксения Собчак потеряла 15 млн рублей из-за участия в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, которая стала скандальной из-за дресс-кода, который предполагал минимальное количество одежды на гостях. Заказчики стали отказываться от мероприятий с участием телеведущей. Но, по ее словам, деньги — не главное, важнее — вынесенные уроки. Об этом Собчак сообщила у себя в telegram-канале. «Я потеряла порядка 15 млн рублей на отмене мероприятий», — заявила Собчак у себя в канале. Она добавила, что важнее уроки, которые люди извлекают из разных ситуаций, а не деньги. По ее словам, важно проявлять человечность и делать выводы. Ранее сообщалось, что Российское авторское общество (РАО) хочет взыскать с певца Филиппа Киркорова два миллиона рублей из-за «голой вечеринки». При этом конкретную причину иска в карточке не указали. Отмечается, что РАО регулирует вопросы касательно авторского права.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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