Россиян предупредили, когда могут не назначить пенсию

Россиянам могут отказать в пенсии, если им не хватает баллов или трудового стажа. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
«Россиянам пенсионный фонд может отказать в пенсии из-за нехватки баллов или стажа. Исключением является социальная пенсия, право на которую имеют граждане без трудового стажа», — передает «Прайм» слова Соловьева.
Соловьев подчеркнул, что размер социальной пенсии составляет 13,5 тысячи рублей. Он добавил, что ее назначают с 65 лет для женщин и с 70 лет для мужчин.
В Госдуме официально приняли закон, по которому в 2024 году будет увеличен размер пенсии для неработающих пенсионеров. Данное повышение коснется не только фиксированной части выплаты, но и коэффициентов.
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