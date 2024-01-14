14 января 2024

Россиян предупредили, когда могут не назначить пенсию

Юрист Соловьев предупредил о риске отказа в пенсии при нехватке стажа
© Служба новостей «URA.RU»
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Россиянам назвали условия, из-за которых они могут остаться без пенсии Фото:

Россиянам могут отказать в пенсии, если им не хватает баллов или трудового стажа. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Россиянам пенсионный фонд может отказать в пенсии из-за нехватки баллов или стажа. Исключением является социальная пенсия, право на которую имеют граждане без трудового стажа», — передает «Прайм» слова Соловьева.

Соловьев подчеркнул, что размер социальной пенсии составляет 13,5 тысячи рублей. Он добавил, что ее назначают с 65 лет для женщин и с 70 лет для мужчин.

В Госдуме официально приняли закон, по которому в 2024 году будет увеличен размер пенсии для неработающих пенсионеров. Данное повышение коснется не только фиксированной части выплаты, но и коэффициентов.

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Россиянам могут отказать в пенсии, если им не хватает баллов или трудового стажа. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев. «Россиянам пенсионный фонд может отказать в пенсии из-за нехватки баллов или стажа. Исключением является социальная пенсия, право на которую имеют граждане без трудового стажа», — передает «Прайм» слова Соловьева. Соловьев подчеркнул, что размер социальной пенсии составляет 13,5 тысячи рублей. Он добавил, что ее назначают с 65 лет для женщин и с 70 лет для мужчин. В Госдуме официально приняли закон, по которому в 2024 году будет увеличен размер пенсии для неработающих пенсионеров. Данное повышение коснется не только фиксированной части выплаты, но и коэффициентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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