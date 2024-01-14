Россиян предупредили, когда могут не назначить пенсию

Юрист Соловьев предупредил о риске отказа в пенсии при нехватке стажа

15 января 2024 в 04:33 Размер текста - 17 +

Россиянам назвали условия, из-за которых они могут остаться без пенсии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россиянам могут отказать в пенсии, если им не хватает баллов или трудового стажа. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев. «Россиянам пенсионный фонд может отказать в пенсии из-за нехватки баллов или стажа. Исключением является социальная пенсия, право на которую имеют граждане без трудового стажа», — передает «Прайм» слова Соловьева. Соловьев подчеркнул, что размер социальной пенсии составляет 13,5 тысячи рублей. Он добавил, что ее назначают с 65 лет для женщин и с 70 лет для мужчин. В Госдуме официально приняли закон, по которому в 2024 году будет увеличен размер пенсии для неработающих пенсионеров. Данное повышение коснется не только фиксированной части выплаты, но и коэффициентов.

Россиянам могут отказать в пенсии, если им не хватает баллов или трудового стажа. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев. «Россиянам пенсионный фонд может отказать в пенсии из-за нехватки баллов или стажа. Исключением является социальная пенсия, право на которую имеют граждане без трудового стажа», — передает «Прайм» слова Соловьева. Соловьев подчеркнул, что размер социальной пенсии составляет 13,5 тысячи рублей. Он добавил, что ее назначают с 65 лет для женщин и с 70 лет для мужчин. В Госдуме официально приняли закон, по которому в 2024 году будет увеличен размер пенсии для неработающих пенсионеров. Данное повышение коснется не только фиксированной части выплаты, но и коэффициентов.