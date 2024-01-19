FT: Украина меняет стратегию, чтобы пережить 2024 год

19 января 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

По словам западного чиновника, Киев планирует держать оборону рубежей Фото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина готовится к новому контрнаступлению в связи с провалом прошлого. При этом будет использована новая стратегия, которая заключается в активной обороне. В частности, ВСУ будут держать оборону рубежей и при этом прощупывать слабые места ВС РФ, чтобы нанести авиаудары. Об этом сообщает Financial Times. «Стратегия „активной обороны“ — удержание оборонительных рубежей, но прощупывание слабых мест для использования в сочетании с авиаударами на большие расстояния — позволила бы Украине нарастить свои силы», — передает газета слова чиновника с Запада. Он добавил, что такая стратегия поможет Киеву подготовиться к 2025 году и пережить нынешний год. Военный ВСУ по имени Ваня отметил в разговоре с Financial Times, что украинские войска несут большие потери. По его словам, у ВС РФ есть преимущество в том, что на одного солдата Киева приходится по четыре-пять российских военных. Также Ваня отметил, что Корпус морской пехоты не смог поддерживать темпы контрнаступления и давно потерял инициативу. В будущем Украина вряд ли сможет удерживать базу корпуса. Военкоры рассказали URA.RU о том, что контрнаступление Украины провалилось из-за двух факторов: российская армия готовила оборону по планам ВСУ и «линии Суровикина». Именно сложная структура линии не дала украинским бойцам воплотить планы по захвату Крыма. Кроме того, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ при наступлении составили более 125 тысяч человек. Также было уничтожено 16 тысяч единиц вооружения противника. Помимо прочего, старший лейтенант Народной милиции ДНР Александр Матюшин заявил, что Украина готовится к наступлению РФ на Херсон. Он объяснил, что ВСУ полностью копируют «линию Суровикина», которую выстроила Россия и тем самым остановила контрнаступление. URA.RU в своем материале подробно рассказало, как Киев выстраивает оборону. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина готовится к новому контрнаступлению в связи с провалом прошлого. При этом будет использована новая стратегия, которая заключается в активной обороне. В частности, ВСУ будут держать оборону рубежей и при этом прощупывать слабые места ВС РФ, чтобы нанести авиаудары. Об этом сообщает Financial Times. «Стратегия „активной обороны“ — удержание оборонительных рубежей, но прощупывание слабых мест для использования в сочетании с авиаударами на большие расстояния — позволила бы Украине нарастить свои силы», — передает газета слова чиновника с Запада. Он добавил, что такая стратегия поможет Киеву подготовиться к 2025 году и пережить нынешний год. Военный ВСУ по имени Ваня отметил в разговоре с Financial Times, что украинские войска несут большие потери. По его словам, у ВС РФ есть преимущество в том, что на одного солдата Киева приходится по четыре-пять российских военных. Также Ваня отметил, что Корпус морской пехоты не смог поддерживать темпы контрнаступления и давно потерял инициативу. В будущем Украина вряд ли сможет удерживать базу корпуса. Военкоры рассказали URA.RU о том, что контрнаступление Украины провалилось из-за двух факторов: российская армия готовила оборону по планам ВСУ и «линии Суровикина». Именно сложная структура линии не дала украинским бойцам воплотить планы по захвату Крыма. Кроме того, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ при наступлении составили более 125 тысяч человек. Также было уничтожено 16 тысяч единиц вооружения противника. Помимо прочего, старший лейтенант Народной милиции ДНР Александр Матюшин заявил, что Украина готовится к наступлению РФ на Херсон. Он объяснил, что ВСУ полностью копируют «линию Суровикина», которую выстроила Россия и тем самым остановила контрнаступление. URA.RU в своем материале подробно рассказало, как Киев выстраивает оборону.