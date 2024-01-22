Россияне начали массово покидать Грузию

МВД Грузии: в 2023 году страну покинули 1 887 223 россиян

22 января 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Россияне уезжают, потому что жизнь в Грузии подорожала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За 2023 год в Грузию въехали 1 856 237 россиян, при этом в течение года ее покинули уже 1 887 223 человек. Такую статистику приводит МВД страны. В качестве причины оттока приезжего населения называют дороговизну проживания в стране. «В частности, с 29 сентября за стуки границу Грузии через все пограничные пункты пересекли 6109 граждан РФ, а с 24 сентября за сутки территорию Грузии покинули 5186 граждан. С 28 сентября до 29 сентября въехали 9642 гражданина и выехали 5448 граждан», — приводит цифры грузинское ведомство. При это МВД ссылается на данные департамента пограничной полиции. Разница между количеством покинувших страну россиян и въехавших в Грузию составляет 30 986 граждан за 2023 год. В качестве одной из причин, почему Грузию стало покидать большее число россиян, называют дороговизну проживания в стране. В ноябре прошлого года одна из оппозиционных партий страны предлагала ввести визовые ограничения в адрес россиян. Однако парламент Грузии отклонил это решение. До этого заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявлял, что в случае смены власти в стране россиянам усложнят приобретение недвижимости.

За 2023 год в Грузию въехали 1 856 237 россиян, при этом в течение года ее покинули уже 1 887 223 человек. Такую статистику приводит МВД страны. В качестве причины оттока приезжего населения называют дороговизну проживания в стране. «В частности, с 29 сентября за стуки границу Грузии через все пограничные пункты пересекли 6109 граждан РФ, а с 24 сентября за сутки территорию Грузии покинули 5186 граждан. С 28 сентября до 29 сентября въехали 9642 гражданина и выехали 5448 граждан», — приводит цифры грузинское ведомство. При это МВД ссылается на данные департамента пограничной полиции. Разница между количеством покинувших страну россиян и въехавших в Грузию составляет 30 986 граждан за 2023 год. В качестве одной из причин, почему Грузию стало покидать большее число россиян, называют дороговизну проживания в стране. В ноябре прошлого года одна из оппозиционных партий страны предлагала ввести визовые ограничения в адрес россиян. Однако парламент Грузии отклонил это решение. До этого заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявлял, что в случае смены власти в стране россиянам усложнят приобретение недвижимости.