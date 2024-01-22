Умер режиссер киноверсии рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» Джуисон

Режиссер киноверсии оперы «Иисус Христос — суперзвезда» Джуисон умер в 97 лет
Канадский режиссер Норман Джуисон, снявший в 1973 году киноверсию рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда», семикратный номинант на премию «Оскар» скончался на 98-м году жизни. Об этом сообщил агент продюсера.
«Джуисон скончался в субботу дома — его семья не хочет уточнять, где именно», —
Джуисон родился 21 июля 1926 года в Торонто. Он начал свою карьеру с постановки музыкальных программ на телевидении.
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