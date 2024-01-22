22 января 2024

Умер режиссер киноверсии рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» Джуисон

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Режиссер киноверсии оперы «Иисус Христос — суперзвезда» Джуисон умер в 97 лет Фото:

Канадский режиссер Норман Джуисон, снявший в 1973 году киноверсию рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда», семикратный номинант на премию «Оскар» скончался на 98-м году жизни. Об этом сообщил агент продюсера.

«Джуисон скончался в субботу дома — его семья не хочет уточнять, где именно», — пишет журнал Hollywood Reporter, ссылаясь на агента Джеффа Сандерсона. Джуисону было 97.

Джуисон родился 21 июля 1926 года в Торонто. Он начал свою карьеру с постановки музыкальных программ на телевидении.

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Канадский режиссер Норман Джуисон, снявший в 1973 году киноверсию рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда», семикратный номинант на премию «Оскар» скончался на 98-м году жизни. Об этом сообщил агент продюсера. «Джуисон скончался в субботу дома — его семья не хочет уточнять, где именно», — пишет журнал Hollywood Reporter, ссылаясь на агента Джеффа Сандерсона. Джуисону было 97. Джуисон родился 21 июля 1926 года в Торонто. Он начал свою карьеру с постановки музыкальных программ на телевидении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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