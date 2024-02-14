Путин признался, что ругался с Голиковой по поводу скорости тест-систем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва, путин владимир
Президент РФ призвал совершенствовать тест-системы Фото:

Президент России Владимир Путин признался, что ругался с заместителем председателя кабмина Татьяной Голиковой по поводу скорости тест систем. Об этом он сообщил во время заседания Форума «Технологии будущего».

«Раньше ругался с Голиковой по поводу скорости работы тест-систем в РФ, в итоге у нас получилось лучше, чем в других странах мира», — сообщает Путин. Президент призвал и дальше совершенствовать тест-системы: «У человека есть температура, и явно, он подхватил какую-то инфекцию, а тест-системы ни шиша не показывают. <…> Надо совершенствовать эти системы». Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24».

Ранее во время Форума президент поручил запустить в России нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья до конца 2024 года. Форум будущих технологий проходит в московском Центре международной торговли (ЦМТ).

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин признался, что ругался с заместителем председателя кабмина Татьяной Голиковой по поводу скорости тест систем. Об этом он сообщил во время заседания Форума «Технологии будущего». «Раньше ругался с Голиковой по поводу скорости работы тест-систем в РФ, в итоге у нас получилось лучше, чем в других странах мира», — сообщает Путин. Президент призвал и дальше совершенствовать тест-системы: «У человека есть температура, и явно, он подхватил какую-то инфекцию, а тест-системы ни шиша не показывают. <…> Надо совершенствовать эти системы». Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Ранее во время Форума президент поручил запустить в России нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья до конца 2024 года. Форум будущих технологий проходит в московском Центре международной торговли (ЦМТ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...