Путин признался, что ругался с Голиковой по поводу скорости тест-систем

14 февраля 2024 в 21:35 Размер текста - 17 +

Президент РФ призвал совершенствовать тест-системы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин признался, что ругался с заместителем председателя кабмина Татьяной Голиковой по поводу скорости тест систем. Об этом он сообщил во время заседания Форума «Технологии будущего». «Раньше ругался с Голиковой по поводу скорости работы тест-систем в РФ, в итоге у нас получилось лучше, чем в других странах мира», — сообщает Путин. Президент призвал и дальше совершенствовать тест-системы: «У человека есть температура, и явно, он подхватил какую-то инфекцию, а тест-системы ни шиша не показывают. <…> Надо совершенствовать эти системы». Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Ранее во время Форума президент поручил запустить в России нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья до конца 2024 года. Форум будущих технологий проходит в московском Центре международной торговли (ЦМТ).

Президент России Владимир Путин признался, что ругался с заместителем председателя кабмина Татьяной Голиковой по поводу скорости тест систем. Об этом он сообщил во время заседания Форума «Технологии будущего». «Раньше ругался с Голиковой по поводу скорости работы тест-систем в РФ, в итоге у нас получилось лучше, чем в других странах мира», — сообщает Путин. Президент призвал и дальше совершенствовать тест-системы: «У человека есть температура, и явно, он подхватил какую-то инфекцию, а тест-системы ни шиша не показывают. <…> Надо совершенствовать эти системы». Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Ранее во время Форума президент поручил запустить в России нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья до конца 2024 года. Форум будущих технологий проходит в московском Центре международной торговли (ЦМТ).