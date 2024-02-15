Польша в страхе подняла самолеты из-за авиации РФ

Польша подняла в воздух самолеты из-за РФ уже второй раз за февраль
Польша подняла в воздух свои самолеты. Причиной тому послужила уверенность Варшавы в якобы активности дальней российской авиации. Об этом заявили в польском оперативном командовании.
«Информируем о том, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации <…>. Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X.
Польша уже не в первый раз поднимает в небо самолеты из-за «активизации» российских ВВС. Так, сообщалось о приведении в готовность польских авиационных сил в конце января. Похожий случай произошел в начале февраля.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.