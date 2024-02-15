Польша в страхе подняла самолеты из-за авиации РФ

Польша подняла в небо самолеты из-за «активности дальней авиации РФ»
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Польша подняла в воздух самолеты из-за РФ уже второй раз за февраль Фото:

Польша подняла в воздух свои самолеты. Причиной тому послужила уверенность Варшавы в якобы активности дальней российской авиации. Об этом заявили в польском оперативном командовании.

«Информируем о том, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации <…>. Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X.

Польша уже не в первый раз поднимает в небо самолеты из-за «активизации» российских ВВС. Так, сообщалось о приведении в готовность польских авиационных сил в конце января. Похожий случай произошел в начале февраля.

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Польша подняла в воздух свои самолеты. Причиной тому послужила уверенность Варшавы в якобы активности дальней российской авиации. Об этом заявили в польском оперативном командовании. «Информируем о том, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации <…>. Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X. Польша уже не в первый раз поднимает в небо самолеты из-за «активизации» российских ВВС. Так, сообщалось о приведении в готовность польских авиационных сил в конце января. Похожий случай произошел в начале февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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