В Беларуси ввели режим контртеррористической операции

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В КГБ по Гомельской области просят жителей выполнять требования силовиков Фото:

В Лельчицком районе Беларуси ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщили в управлении КГБ по Гомельской области. Расстояние от административного центра района до границы с Украиной меньше двух километров.

«Режим контртеррористической операции введен в Лельчицком районе», — сообщили в управлении, слова его представителей передает белорусское издание «Белта». Жителей района призвали выполнять требования силовиков и сохранять спокойствие.

Лельчицы находятся в двух километрах от границы с Украиной. Причин введения режима в ведомстве не назвали. Других подробностей о принятой в Беларуси мере нет.

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В Лельчицком районе Беларуси ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщили в управлении КГБ по Гомельской области. Расстояние от административного центра района до границы с Украиной меньше двух километров. «Режим контртеррористической операции введен в Лельчицком районе», — сообщили в управлении, слова его представителей передает белорусское издание «Белта». Жителей района призвали выполнять требования силовиков и сохранять спокойствие. Лельчицы находятся в двух километрах от границы с Украиной. Причин введения режима в ведомстве не назвали. Других подробностей о принятой в Беларуси мере нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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