В Беларуси ввели режим контртеррористической операции

15 февраля 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

В КГБ по Гомельской области просят жителей выполнять требования силовиков Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Лельчицком районе Беларуси ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщили в управлении КГБ по Гомельской области. Расстояние от административного центра района до границы с Украиной меньше двух километров. «Режим контртеррористической операции введен в Лельчицком районе», — сообщили в управлении, слова его представителей передает белорусское издание « Белта ». Жителей района призвали выполнять требования силовиков и сохранять спокойствие. Лельчицы находятся в двух километрах от границы с Украиной. Причин введения режима в ведомстве не назвали. Других подробностей о принятой в Беларуси мере нет.

В Лельчицком районе Беларуси ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщили в управлении КГБ по Гомельской области. Расстояние от административного центра района до границы с Украиной меньше двух километров. «Режим контртеррористической операции введен в Лельчицком районе», — сообщили в управлении, слова его представителей передает белорусское издание «Белта». Жителей района призвали выполнять требования силовиков и сохранять спокойствие. Лельчицы находятся в двух километрах от границы с Украиной. Причин введения режима в ведомстве не назвали. Других подробностей о принятой в Беларуси мере нет.