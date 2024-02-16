16 февраля 2024

Суд признал Трампа виновным по делу о мошенничестве

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Нью-Йорка признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Он должен выплатить в качестве штрафа 355 млн долларов. Об этом сообщили американские журналисты

«Судья обязал Трампа выплатить почти 355 миллионов долларов по делу о гражданском мошенничестве», — передает CNN. Ему также запретил работать сотрудником или руководителем любой корпорации в Нью-Йорке на 3 года. Уточняется, что адвокаты Трампа заявили о планах подать аппеляцию.

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Суд Нью-Йорка признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Он должен выплатить в качестве штрафа 355 млн долларов. Об этом сообщили американские журналисты «Судья обязал Трампа выплатить почти 355 миллионов долларов по делу о гражданском мошенничестве», — передает CNN. Ему также запретил работать сотрудником или руководителем любой корпорации в Нью-Йорке на 3 года. Уточняется, что адвокаты Трампа заявили о планах подать аппеляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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