Суд признал Трампа виновным по делу о мошенничестве

17 февраля 2024 в 01:17 Размер текста - 17 +

. Фото: Официальный сайт Президента РФ Суд Нью-Йорка признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Он должен выплатить в качестве штрафа 355 млн долларов. Об этом сообщили американские журналисты «Судья обязал Трампа выплатить почти 355 миллионов долларов по делу о гражданском мошенничестве», — передает CNN . Ему также запретил работать сотрудником или руководителем любой корпорации в Нью-Йорке на 3 года. Уточняется, что адвокаты Трампа заявили о планах подать аппеляцию.

Суд Нью-Йорка признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Он должен выплатить в качестве штрафа 355 млн долларов. Об этом сообщили американские журналисты «Судья обязал Трампа выплатить почти 355 миллионов долларов по делу о гражданском мошенничестве», — передает CNN. Ему также запретил работать сотрудником или руководителем любой корпорации в Нью-Йорке на 3 года. Уточняется, что адвокаты Трампа заявили о планах подать аппеляцию.