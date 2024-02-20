Главные заявления Путина на форуме АСИ: повышение качества миграции, поддержка женщин с детьми

Владимир Путин заявил, что наступило время для более суверенной России

20 февраля 2024 в 22:39 Размер текста - 17 +

Россия переживает особенное время, заявил Владимир Путин Фото: Андреев Владимир © URA.RU Россия качественно меняется, становится более самодостаточной, суверенной и уверенной в себе. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. URA.RU собрало главные заявления российского лидера на форуме «Сильные идеи для нового времени». Время России Владимир Путин подчеркнул важность сильных идей для развития России, особенно в настоящее время, когда страна сталкивается с новыми задачами и переживает особенное время. Он также отметил, что Россия качественно меняется, становится более самодостаточной, суверенной и уверенной в себе, особенно в сферах обеспечения безопасности и экономического суверенитета. Союзники России Россия обретает все больше сторонников по всему миру, особенно в области традиционных ценностей, заявил президент. Даже в недружественных странах оказывается большое и надежное подспорье для традиционных ценностей. Многие страны также проявляют интерес к идеям России, особенно в экономической сфере. Поставленные недоброжелателями задачи по ограничению и изоляции России развалились, отметил Путин. Миграционная политика Гражданка Итальянской республики, студентка МГИМО Ирена Чеккини предложила новое русское слово «импатриация», которое означает переезд на ПМЖ в Россию на основе культурных, традиционных и семейных ценностей. Президент Владимир Путин высказал поддержку этой идеи, отметив важность упрощения переезда в Россию для иностранцев, разделяющих традиционные ценности. Он подчеркнул необходимость привлечения высококвалифицированных специалистов, так как на рынке труда России недостает 2,5 миллиона человек. Путин также подчеркнул важность соблюдения законов и традиций России со стороны мигрантов, и обучения их русскому языку. Вопрос упрощения переезда иностранцев требует индивидуального подхода и работы над этим вопросом. Для достижения этой цели необходимы меры в области трудовой миграции и ориентация миграционных служб на привлечение высококвалифицированных специалистов. Поддержка женщин с детьми Путин признал, что сложный период после родов для женщин требует особой поддержки. Он предложил учредить День здоровой мамы в поликлиниках. Путин также обещал обсудить тему регулярной поддержки женщин с новорожденными с главой Минздрава Михаилом Мурашко. Кроме того, он выразил готовность рассмотреть отмену ограничений на поддержку многодетных семей для детей, родившихся после 1 января 2018 года, и расширить ее. Послание федеральному посланию Владимир Путин заявил, что готовит послание федеральному собранию, в котором будут поставлены задачи на ближайшие шесть лет. Он призвал участников форума «Сильные идеи для нового времени» поделиться своими предложениями и сильными идеями для развития страны в ближайшую перспективу. Ожидается, что эти идеи будут учтены не только в послании, но и в общем развитии страны. Толерантность в России Российский президент отметил, что в России существует толерантное отношение к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Он подчеркнул, что эта категория людей не ограничена в своих правах, однако важными условиями являются защита прав и безопасность детей. Путин добавил, что Россия продолжает сохранять ценность мирного сосуществования разных народов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия качественно меняется, становится более самодостаточной, суверенной и уверенной в себе. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. URA.RU собрало главные заявления российского лидера на форуме «Сильные идеи для нового времени». Владимир Путин подчеркнул важность сильных идей для развития России, особенно в настоящее время, когда страна сталкивается с новыми задачами и переживает особенное время. Он также отметил, что Россия качественно меняется, становится более самодостаточной, суверенной и уверенной в себе, особенно в сферах обеспечения безопасности и экономического суверенитета. Россия обретает все больше сторонников по всему миру, особенно в области традиционных ценностей, заявил президент. Даже в недружественных странах оказывается большое и надежное подспорье для традиционных ценностей. Многие страны также проявляют интерес к идеям России, особенно в экономической сфере. Поставленные недоброжелателями задачи по ограничению и изоляции России развалились, отметил Путин. Гражданка Итальянской республики, студентка МГИМО Ирена Чеккини предложила новое русское слово «импатриация», которое означает переезд на ПМЖ в Россию на основе культурных, традиционных и семейных ценностей. Президент Владимир Путин высказал поддержку этой идеи, отметив важность упрощения переезда в Россию для иностранцев, разделяющих традиционные ценности. Он подчеркнул необходимость привлечения высококвалифицированных специалистов, так как на рынке труда России недостает 2,5 миллиона человек. Путин также подчеркнул важность соблюдения законов и традиций России со стороны мигрантов, и обучения их русскому языку. Вопрос упрощения переезда иностранцев требует индивидуального подхода и работы над этим вопросом. Для достижения этой цели необходимы меры в области трудовой миграции и ориентация миграционных служб на привлечение высококвалифицированных специалистов. Путин признал, что сложный период после родов для женщин требует особой поддержки. Он предложил учредить День здоровой мамы в поликлиниках. Путин также обещал обсудить тему регулярной поддержки женщин с новорожденными с главой Минздрава Михаилом Мурашко. Кроме того, он выразил готовность рассмотреть отмену ограничений на поддержку многодетных семей для детей, родившихся после 1 января 2018 года, и расширить ее. Владимир Путин заявил, что готовит послание федеральному собранию, в котором будут поставлены задачи на ближайшие шесть лет. Он призвал участников форума «Сильные идеи для нового времени» поделиться своими предложениями и сильными идеями для развития страны в ближайшую перспективу. Ожидается, что эти идеи будут учтены не только в послании, но и в общем развитии страны. Российский президент отметил, что в России существует толерантное отношение к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Он подчеркнул, что эта категория людей не ограничена в своих правах, однако важными условиями являются защита прав и безопасность детей. Путин добавил, что Россия продолжает сохранять ценность мирного сосуществования разных народов.