Путин: в России толерантно относятся к секс-меньшинствам

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Владимир Путин. Форум АСИ «Сильные идеи для нового времени», путин владимир
В РФ толерантное отношение к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, заявил Владимир Путин Фото:

В России существует толерантное отношение к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«В РФ толерантно относятся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации», — заявил Путин. Трансляцию форума ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что такая категория людей не ограничиваются в своих правах, но при этом есть важное условие — защита прав и безопасность детей. Президент подчеркнул, что сегодня очень сложно найти такую страну, где разные народы могут жить в мире и дружбе, но Россия продолжает сохранять эту ценность.

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В России существует толерантное отношение к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени». «В РФ толерантно относятся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации», — заявил Путин. Трансляцию форума ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что такая категория людей не ограничиваются в своих правах, но при этом есть важное условие — защита прав и безопасность детей. Президент подчеркнул, что сегодня очень сложно найти такую страну, где разные народы могут жить в мире и дружбе, но Россия продолжает сохранять эту ценность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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