Путин: в России толерантно относятся к секс-меньшинствам

В России существует толерантное отношение к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени».
«В РФ толерантно относятся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации», — заявил Путин. Трансляцию форума ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что такая категория людей не ограничиваются в своих правах, но при этом есть важное условие — защита прав и безопасность детей. Президент подчеркнул, что сегодня очень сложно найти такую страну, где разные народы могут жить в мире и дружбе, но Россия продолжает сохранять эту ценность.
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