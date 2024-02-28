Tchad One: в ходе штурма дворца президента Чада убит лидер оппозиции

Глава оппозиционной партии Чада Яя Дилло, а также двоюродный брат президента переходного периода страны Махамата Идриса Деби, погиб. Об этом в среду со ссылкой на источники сообщило местное СМИ.
«Яя Дилло, глава партии PSF („Социалистической партии без границ“ — прим. URA.RU), объявлен властями мертвым», — сообщает издание ChadOne в соцсети Х (бывшей Twitter). Уточняется, что армия государства вторглась в штаб-квартиру оппозиционной партии в центре Нджамены и обстреляла здание тяжелым вооружением. В ходе конфликта есть жертвы.
Обострение ситуации в Чаде происходит в преддверии предстоящих президентских выборов, которые начнутся 6 мая 2024 года. Сейчас страна находится под управлением военного совета под руководством президента переходного периода Махамата Идриса Деби. Посол Чада в РФ Адам Бешир заявил, что происходящее в стране не является попыткой госпереворота.
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