28 февраля 2024

Tchad One: в ходе штурма дворца президента Чада убит лидер оппозиции

© Служба новостей «URA.RU»
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ОНФ, отправка автомобилей на СВО. Челябинск, т34, танк, гусеница танка
Штаб-квартира лидера оппозиции была обстреляна из тяжелой техники Фото:

Глава оппозиционной партии Чада Яя Дилло, а также двоюродный брат президента переходного периода страны Махамата Идриса Деби, погиб. Об этом в среду со ссылкой на источники сообщило местное СМИ.

«Яя Дилло, глава партии PSF („Социалистической партии без границ“ — прим. URA.RU), объявлен властями мертвым», — сообщает издание ChadOne в соцсети Х (бывшей Twitter). Уточняется, что армия государства вторглась в штаб-квартиру оппозиционной партии в центре Нджамены и обстреляла здание тяжелым вооружением. В ходе конфликта есть жертвы.

Обострение ситуации в Чаде происходит в преддверии предстоящих президентских выборов, которые начнутся 6 мая 2024 года. Сейчас страна находится под управлением военного совета под руководством президента переходного периода Махамата Идриса Деби. Посол Чада в РФ Адам Бешир заявил, что происходящее в стране не является попыткой госпереворота.

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Глава оппозиционной партии Чада Яя Дилло, а также двоюродный брат президента переходного периода страны Махамата Идриса Деби, погиб. Об этом в среду со ссылкой на источники сообщило местное СМИ. «Яя Дилло, глава партии PSF („Социалистической партии без границ“ — прим. URA.RU), объявлен властями мертвым», — сообщает издание ChadOne в соцсети Х (бывшей Twitter). Уточняется, что армия государства вторглась в штаб-квартиру оппозиционной партии в центре Нджамены и обстреляла здание тяжелым вооружением. В ходе конфликта есть жертвы. Обострение ситуации в Чаде происходит в преддверии предстоящих президентских выборов, которые начнутся 6 мая 2024 года. Сейчас страна находится под управлением военного совета под руководством президента переходного периода Махамата Идриса Деби. Посол Чада в РФ Адам Бешир заявил, что происходящее в стране не является попыткой госпереворота.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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