Tchad One: в ходе штурма дворца президента Чада убит лидер оппозиции

29 февраля 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

Штаб-квартира лидера оппозиции была обстреляна из тяжелой техники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава оппозиционной партии Чада Яя Дилло, а также двоюродный брат президента переходного периода страны Махамата Идриса Деби, погиб. Об этом в среду со ссылкой на источники сообщило местное СМИ. «Яя Дилло, глава партии PSF („Социалистической партии без границ“ — прим. URA.RU), объявлен властями мертвым», — сообщает издание ChadOne в соцсети Х (бывшей Twitter). Уточняется, что армия государства вторглась в штаб-квартиру оппозиционной партии в центре Нджамены и обстреляла здание тяжелым вооружением. В ходе конфликта есть жертвы. Обострение ситуации в Чаде происходит в преддверии предстоящих президентских выборов, которые начнутся 6 мая 2024 года. Сейчас страна находится под управлением военного совета под руководством президента переходного периода Махамата Идриса Деби. Посол Чада в РФ Адам Бешир заявил, что происходящее в стране не является попыткой госпереворота.

Глава оппозиционной партии Чада Яя Дилло, а также двоюродный брат президента переходного периода страны Махамата Идриса Деби, погиб. Об этом в среду со ссылкой на источники сообщило местное СМИ. «Яя Дилло, глава партии PSF („Социалистической партии без границ“ — прим. URA.RU), объявлен властями мертвым», — сообщает издание ChadOne в соцсети Х (бывшей Twitter). Уточняется, что армия государства вторглась в штаб-квартиру оппозиционной партии в центре Нджамены и обстреляла здание тяжелым вооружением. В ходе конфликта есть жертвы. Обострение ситуации в Чаде происходит в преддверии предстоящих президентских выборов, которые начнутся 6 мая 2024 года. Сейчас страна находится под управлением военного совета под руководством президента переходного периода Махамата Идриса Деби. Посол Чада в РФ Адам Бешир заявил, что происходящее в стране не является попыткой госпереворота.