В России может появиться льготная ипотека для учителей

Появление льготной ипотеки для учителей обсуждают в Минпросвещения РФ

05 марта 2024 в 04:40 Размер текста - 17 +

Разработка ипотечной программы потребует дополнительного финансирования, заявляют авторы проекта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России планируют внедрить льготную ипотеку для учителей. Соответствующий запрос в Минпросвещения в феврале направил первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, передает пресс-служба ведомства. «К ноябрю Минпросвещения должно предоставить правительству итоги детальной проработки возможности введения льготную ипотеку для педагогов», — пресс-службу министерства цитируют «Известия». При этом в ведомстве пока нее определились, какая категория учителей и на каких условиях может претендовать на льготу. По мнению Яны Лантратовой, надо ввести целевой ипотечный кредит под 2% годовых на срок до 30 лет. Когда стаж сотрудника системы образования достигнет 25 лет, государство должно бы погасить остаток долга по ипотеке, но не более 15% от первоначальной суммы займа. Ранее в России до 2030 года продлили программу «Семейная ипотека». Такое решение приняли специалисты Минфина страны.

В России планируют внедрить льготную ипотеку для учителей. Соответствующий запрос в Минпросвещения в феврале направил первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, передает пресс-служба ведомства. «К ноябрю Минпросвещения должно предоставить правительству итоги детальной проработки возможности введения льготную ипотеку для педагогов», — пресс-службу министерства цитируют «Известия». При этом в ведомстве пока нее определились, какая категория учителей и на каких условиях может претендовать на льготу. По мнению Яны Лантратовой, надо ввести целевой ипотечный кредит под 2% годовых на срок до 30 лет. Когда стаж сотрудника системы образования достигнет 25 лет, государство должно бы погасить остаток долга по ипотеке, но не более 15% от первоначальной суммы займа. Ранее в России до 2030 года продлили программу «Семейная ипотека». Такое решение приняли специалисты Минфина страны.