В России может появиться льготная ипотека для учителей

В России планируют внедрить льготную ипотеку для учителей. Соответствующий запрос в Минпросвещения в феврале направил первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, передает пресс-служба ведомства.
«К ноябрю Минпросвещения должно предоставить правительству итоги детальной проработки возможности введения льготную ипотеку для педагогов», — пресс-службу министерства цитируют «Известия». При этом в ведомстве пока нее определились, какая категория учителей и на каких условиях может претендовать на льготу.
По мнению Яны Лантратовой, надо ввести целевой ипотечный кредит под 2% годовых на срок до 30 лет. Когда стаж сотрудника системы образования достигнет 25 лет, государство должно бы погасить остаток долга по ипотеке, но не более 15% от первоначальной суммы займа.
Ранее в России до 2030 года продлили программу «Семейная ипотека». Такое решение приняли специалисты Минфина страны.
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