Asharq News: российская ПВО вышла на новый уровень на фоне атак ВСУ

17 марта 2024 в 07:30 Размер текста - 17 +

Россия совершенствует системы ПВО, отмечает Asharq News Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия модернизирует и улучшает системы противовоздушной обороны и на фоне периодических украинских атак по территориям страны. Одним из таких являются комплексы «Енисей» и «Валдай». Об этом рассказал генеральный директор НПО «Алмаз» Геннадий Бендерский. «Комплекс „Енисей“ обеспечивает работу зенитно-ракетного комплекса С-400. В свою очередь радиолокационные комплексы „Валдай“ помогают обнаруживать и противодействовать беспилотникам», — подчеркнул Геннадий Бендерский. Его слова передает арабоязычный телеканал Asharq News. Отмечается, что они дополняют противовоздушные системы страны. Радиолокационная станция «Енисей» обладает высокими характеристиками для обнаружения и сопровождения как аэродинамических, так и баллистических объектов. Станция способна обнаруживать цели на высоте более 100 километров и на дистанции до 600 километров. Информация о зафиксированных объектах моментально передается в командный центр и далее распределяется по системам, задействованным в процессе отслеживания и нейтрализации угрозы. В свою очередь российская радиолокационная система «Валдай» разработана для обнаружения и сопровождения объектов с низким уровнем радиоотражения. Она способна выявлять малозаметные беспилотные аппараты и другие воздушные цели. «Валдай» установлена на мобильном трехосном шасси, превращая ее в высокомобильное средство радиолокационной разведки. Комплекс включает в себя радиолокационный и оптико-электронный модули, аппаратуру управления, оборудование для радиопеленгации и средства радиоэлектронной борьбы. Все системы интегрированы в один комплекс, обеспечивающий автономность функционирования, включая связь и электропитание. Украина периодически атакует российские территории, причем не только приграничные. Однако ВС РФ также выводят из строя украинские военные объекты, передают «Дни.ру». Утром 17 марта в городском округе Домодедово российские ПВО сбили два беспилотника, летевших в Москву. Беспилотники Киева атаковали Славянский НПЗ на Кубани, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия модернизирует и улучшает системы противовоздушной обороны и на фоне периодических украинских атак по территориям страны. Одним из таких являются комплексы «Енисей» и «Валдай». Об этом рассказал генеральный директор НПО «Алмаз» Геннадий Бендерский. «Комплекс „Енисей“ обеспечивает работу зенитно-ракетного комплекса С-400. В свою очередь радиолокационные комплексы „Валдай“ помогают обнаруживать и противодействовать беспилотникам», — подчеркнул Геннадий Бендерский. Его слова передает арабоязычный телеканал Asharq News. Отмечается, что они дополняют противовоздушные системы страны. Радиолокационная станция «Енисей» обладает высокими характеристиками для обнаружения и сопровождения как аэродинамических, так и баллистических объектов. Станция способна обнаруживать цели на высоте более 100 километров и на дистанции до 600 километров. Информация о зафиксированных объектах моментально передается в командный центр и далее распределяется по системам, задействованным в процессе отслеживания и нейтрализации угрозы. В свою очередь российская радиолокационная система «Валдай» разработана для обнаружения и сопровождения объектов с низким уровнем радиоотражения. Она способна выявлять малозаметные беспилотные аппараты и другие воздушные цели. «Валдай» установлена на мобильном трехосном шасси, превращая ее в высокомобильное средство радиолокационной разведки. Комплекс включает в себя радиолокационный и оптико-электронный модули, аппаратуру управления, оборудование для радиопеленгации и средства радиоэлектронной борьбы. Все системы интегрированы в один комплекс, обеспечивающий автономность функционирования, включая связь и электропитание. Украина периодически атакует российские территории, причем не только приграничные. Однако ВС РФ также выводят из строя украинские военные объекты, передают «Дни.ру». Утром 17 марта в городском округе Домодедово российские ПВО сбили два беспилотника, летевших в Москву. Беспилотники Киева атаковали Славянский НПЗ на Кубани, передает «Национальная служба новостей».