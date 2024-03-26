Турция передала России данные о террористах из «Крокуса»

Hurriyet: Турция изучила данные по нападавшим в «Крокусе»
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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, рачабализода саидакрами муродали
Два участника нападения на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье совершали поездку в Турцию Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Два участника нападения на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье совершали поездку по маршруту Россия — Турция — Россия, но со стороны РФ предупреждений об этом не было, сообщает ТАСС по ссылкой на турецкое издание Hürriyet. Регистрации на территории Турции у данных лиц не было.

«Анкара тщательно изучила все вопросы, связанные с этими двумя людьми, которые приехали в Турцию и вернулись в Москву. Отмечается, что двое из четырех арестованных террористов ранее совершили поездку по маршруту РФ — Турция — РФ, на территорию республики они прибыли из Москвы. При этом какой-либо регистрации на территории Турции у них нет — ВНЖ или иных документальных свидетельств легализации в республике», — цитирует ТАСС сообщение турецкой газеты.

Источники Hürriyet утверждают, что стороны России предупреждения относительно этих мигрантов не поступали. «Факты их пребывания в Турции „изучаются со всей тщательностью“, и о них будет и далее сообщаться российской стороне», — сообщает издание.

Турция также рассчитывает на то, что Россия предоставит данные о деятельности террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) и ее ответвлении «ИГ — Хорасан». Эти группировки — угроза не только для РФ, но и для Турции.

Ранее сообщалось, что трое лиц, подозреваемые в оказании помощи организаторам теракта в «Крокус Сити Холле», предоставили квартиру для проживания и автомобиль людям, устроившим теракт в «Крокус Сити Холл». Об этом заявил Александр Бастрыкин.

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Два участника нападения на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье совершали поездку по маршруту Россия — Турция — Россия, но со стороны РФ предупреждений об этом не было, сообщает ТАСС по ссылкой на турецкое издание Hürriyet. Регистрации на территории Турции у данных лиц не было. «Анкара тщательно изучила все вопросы, связанные с этими двумя людьми, которые приехали в Турцию и вернулись в Москву. Отмечается, что двое из четырех арестованных террористов ранее совершили поездку по маршруту РФ — Турция — РФ, на территорию республики они прибыли из Москвы. При этом какой-либо регистрации на территории Турции у них нет — ВНЖ или иных документальных свидетельств легализации в республике», — цитирует ТАСС сообщение турецкой газеты. Источники Hürriyet утверждают, что стороны России предупреждения относительно этих мигрантов не поступали. «Факты их пребывания в Турции „изучаются со всей тщательностью“, и о них будет и далее сообщаться российской стороне», — сообщает издание. Турция также рассчитывает на то, что Россия предоставит данные о деятельности террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) и ее ответвлении «ИГ — Хорасан». Эти группировки — угроза не только для РФ, но и для Турции. Ранее сообщалось, что трое лиц, подозреваемые в оказании помощи организаторам теракта в «Крокус Сити Холле», предоставили квартиру для проживания и автомобиль людям, устроившим теракт в «Крокус Сити Холл». Об этом заявил Александр Бастрыкин.
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