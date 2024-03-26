Винер назвала бомжами российских атлетов под нейтральным флагом

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Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, портрет, винер усманова ирина
Ирина Винер назвала решение МОК оскорбительным Фото:

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер назвала бомжами (без определенного места жительства — прим. URA.RU) российских атлетов, так как они будут выступать под нейтральным флагом. По ее словам, унизительно ехать на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе.

«В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду», — заявила Винер в беседе с РИА Новости. По ее словам, стоять под белым флагом и музыку, похожую на «похоронный марш», оскорбительно.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение, чтобы спортсмены из РФ и Белоруссии смогут принять участие в Олимпиаде-2024 года в нейтральном статусе. Директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью МОК Кристиан Кло сообщил, что медали спортсменов из Белоруссии и РФ не будут учитывать в общем зачете на Олимпиаде.

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер назвала бомжами (без определенного места жительства — прим. URA.RU) российских атлетов, так как они будут выступать под нейтральным флагом. По ее словам, унизительно ехать на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе. «В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду», — заявила Винер в беседе с РИА Новости. По ее словам, стоять под белым флагом и музыку, похожую на «похоронный марш», оскорбительно. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение, чтобы спортсмены из РФ и Белоруссии смогут принять участие в Олимпиаде-2024 года в нейтральном статусе. Директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью МОК Кристиан Кло сообщил, что медали спортсменов из Белоруссии и РФ не будут учитывать в общем зачете на Олимпиаде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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