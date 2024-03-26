Винер назвала бомжами российских атлетов под нейтральным флагом

26 марта 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

Ирина Винер назвала решение МОК оскорбительным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер назвала бомжами (без определенного места жительства — прим. URA.RU) российских атлетов, так как они будут выступать под нейтральным флагом. По ее словам, унизительно ехать на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе. «В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду», — заявила Винер в беседе с РИА Новости. По ее словам, стоять под белым флагом и музыку, похожую на «похоронный марш», оскорбительно. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение, чтобы спортсмены из РФ и Белоруссии смогут принять участие в Олимпиаде-2024 года в нейтральном статусе. Директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью МОК Кристиан Кло сообщил, что медали спортсменов из Белоруссии и РФ не будут учитывать в общем зачете на Олимпиаде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер назвала бомжами (без определенного места жительства — прим. URA.RU) российских атлетов, так как они будут выступать под нейтральным флагом. По ее словам, унизительно ехать на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе. «В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду», — заявила Винер в беседе с РИА Новости. По ее словам, стоять под белым флагом и музыку, похожую на «похоронный марш», оскорбительно. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение, чтобы спортсмены из РФ и Белоруссии смогут принять участие в Олимпиаде-2024 года в нейтральном статусе. Директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью МОК Кристиан Кло сообщил, что медали спортсменов из Белоруссии и РФ не будут учитывать в общем зачете на Олимпиаде.