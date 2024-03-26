Путин отметил бесстрашие росгвардейцев, служащих возле зоны СВО

27 марта 2024 в 02:05 Размер текста - 17 +

Путин поздравил Росгвардию с праздником Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бесстрашное поведение и дерзкие операции сотрудников Росгвардии в новых регионах и зоне боевых действий получили высокую оценку от президента РФ Владимира Путина. Глава государства подчеркнул их роль в защите государственных границ и обеспечении безопасности. «Особо хочу отметить наших товарищей, которые несут службу в Донбассе и в Новороссии, в районах, расположенных в непосредственной близости от зоны боевых действий. Знаю, что вы сражаетесь бесстрашно, рискуя собой, защищаете жизнь мирных граждан, проводите смелые, дерзкие операции, уничтожаете вражеские диверсионные группы», — заявил Путин. Слова президента России опубликованы на официальном сайте Кремля. Президент также заверил, что память о павших героях будет вечно жить в сердцах россиян. «Мы всегда будем помнить героев, павших в праведной борьбе за Россию, за будущее нашего народа», — добавил Путин. День войск национальной гвардии отмечается ежегодно 27 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бесстрашное поведение и дерзкие операции сотрудников Росгвардии в новых регионах и зоне боевых действий получили высокую оценку от президента РФ Владимира Путина. Глава государства подчеркнул их роль в защите государственных границ и обеспечении безопасности. «Особо хочу отметить наших товарищей, которые несут службу в Донбассе и в Новороссии, в районах, расположенных в непосредственной близости от зоны боевых действий. Знаю, что вы сражаетесь бесстрашно, рискуя собой, защищаете жизнь мирных граждан, проводите смелые, дерзкие операции, уничтожаете вражеские диверсионные группы», — заявил Путин. Слова президента России опубликованы на официальном сайте Кремля. Президент также заверил, что память о павших героях будет вечно жить в сердцах россиян. «Мы всегда будем помнить героев, павших в праведной борьбе за Россию, за будущее нашего народа», — добавил Путин. День войск национальной гвардии отмечается ежегодно 27 марта.