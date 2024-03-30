Немецкий министр сделал пугающее заявление об Украине

Немецкий министр Хабек: конфликт на Украине не закончится для страны хорошо

30 марта 2024 в 08:21 Размер текста - 17 +

Министр экономики ФРГ отметил, что беспокоится о ситуации на Украине Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек сообщил, что нынешняя ситуация на Украине не будет иметь хорошего конца. При этом, по его словам, только сама страна может принять решение о заморозке конфликта. Об этом он сообщил в своем видеообращении. «Честный, горький ответ таков: вероятно, не будет скорого хорошего конца, даже если мы хотим иного», — заявил Хабек в видеообращении в соцсети X (бывший Twitter). Также он отметил, то беспокоится о всей украинской ситуации. Кроме того, министр добавил, что выступает против замораживания конфликта. По его словам, только Киев может принимать решения подобного рода. Ранее президент Украины Владимир Зеленский, после своих слов о возможном начале переговоров с РФ, заявил, что ВСУ будут вынуждены пойти в отступление без американской помощи. Он отметил, что без военной поддержки у страны не будет противовоздушной обороны и другого оружия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек сообщил, что нынешняя ситуация на Украине не будет иметь хорошего конца. При этом, по его словам, только сама страна может принять решение о заморозке конфликта. Об этом он сообщил в своем видеообращении. «Честный, горький ответ таков: вероятно, не будет скорого хорошего конца, даже если мы хотим иного», — заявил Хабек в видеообращении в соцсети X (бывший Twitter). Также он отметил, то беспокоится о всей украинской ситуации. Кроме того, министр добавил, что выступает против замораживания конфликта. По его словам, только Киев может принимать решения подобного рода. Ранее президент Украины Владимир Зеленский, после своих слов о возможном начале переговоров с РФ, заявил, что ВСУ будут вынуждены пойти в отступление без американской помощи. Он отметил, что без военной поддержки у страны не будет противовоздушной обороны и другого оружия.