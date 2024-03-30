Немецкий министр сделал пугающее заявление об Украине

Министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек сообщил, что нынешняя ситуация на Украине не будет иметь хорошего конца. При этом, по его словам, только сама страна может принять решение о заморозке конфликта. Об этом он сообщил в своем видеообращении.
«Честный, горький ответ таков: вероятно, не будет скорого хорошего конца, даже если мы хотим иного», — заявил Хабек в видеообращении в соцсети X (бывший Twitter). Также он отметил, то беспокоится о всей украинской ситуации.
Кроме того, министр добавил, что выступает против замораживания конфликта. По его словам, только Киев может принимать решения подобного рода.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, после своих слов о возможном начале переговоров с РФ, заявил, что ВСУ будут вынуждены пойти в отступление без американской помощи. Он отметил, что без военной поддержки у страны не будет противовоздушной обороны и другого оружия.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
Министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек сообщил, что нынешняя ситуация на Украине не будет иметь хорошего конца. При этом, по его словам, только сама страна может принять решение о заморозке конфликта. Об этом он сообщил в своем видеообращении. «Честный, горький ответ таков: вероятно, не будет скорого хорошего конца, даже если мы хотим иного», — заявил Хабек в видеообращении в соцсети X (бывший Twitter). Также он отметил, то беспокоится о всей украинской ситуации. Кроме того, министр добавил, что выступает против замораживания конфликта. По его словам, только Киев может принимать решения подобного рода. Ранее президент Украины Владимир Зеленский, после своих слов о возможном начале переговоров с РФ, заявил, что ВСУ будут вынуждены пойти в отступление без американской помощи. Он отметил, что без военной поддержки у страны не будет противовоздушной обороны и другого оружия.