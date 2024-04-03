В США узнали «план России» против Макрона

WSJ: РФ хотела представить Макрона авантюристом и виновником конфронтации

03 апреля 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

РФ якобы была намерена представить Эммануэля Макрона как авантюриста Фото: Официальный сайт Президента РФ Москвы якобы запустила дипломатическую кампанию, направленную против президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщили в The Wall Street Journal. Авторы статьи отметили, что целью кампании якобы было оклеветать Макрона, представив его как авантюриста и инициатора конфронтации между Западом и Россией. «В документе говорится, что кампания должна быть направлена на то, чтобы представить Макрона как авантюриста, который может спровоцировать военную конфронтацию между Западом и Россией», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что в документе говорится о планах использовать дипломатические меры для усиления разногласий в восприятии политики Макрона и ослабления поддержки Украины на международной арене. Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Макрон совершил ошибку перед выборами в Европарламент, думая, что гражданам его страны понравится антироссийская риторика, передает телеканал 360. Отмечается, что за коалицию президента Франции готовы проголосовать лишь 21% французов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Москвы якобы запустила дипломатическую кампанию, направленную против президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщили в The Wall Street Journal. Авторы статьи отметили, что целью кампании якобы было оклеветать Макрона, представив его как авантюриста и инициатора конфронтации между Западом и Россией. «В документе говорится, что кампания должна быть направлена на то, чтобы представить Макрона как авантюриста, который может спровоцировать военную конфронтацию между Западом и Россией», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что в документе говорится о планах использовать дипломатические меры для усиления разногласий в восприятии политики Макрона и ослабления поддержки Украины на международной арене. Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Макрон совершил ошибку перед выборами в Европарламент, думая, что гражданам его страны понравится антироссийская риторика, передает телеканал 360. Отмечается, что за коалицию президента Франции готовы проголосовать лишь 21% французов.