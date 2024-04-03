В США узнали «план России» против Макрона

WSJ: РФ хотела представить Макрона авантюристом и виновником конфронтации
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Саммит G20, макрон эммануэль, сток,  stock
РФ якобы была намерена представить Эммануэля Макрона как авантюриста Фото:

Москвы якобы запустила дипломатическую кампанию, направленную против президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщили в The Wall Street Journal. Авторы статьи отметили, что целью кампании якобы было оклеветать Макрона, представив его как авантюриста и инициатора конфронтации между Западом и Россией.

«В документе говорится, что кампания должна быть направлена на то, чтобы представить Макрона как авантюриста, который может спровоцировать военную конфронтацию между Западом и Россией», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что в документе говорится о планах использовать дипломатические меры для усиления разногласий в восприятии политики Макрона и ослабления поддержки Украины на международной арене.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Макрон совершил ошибку перед выборами в Европарламент, думая, что гражданам его страны понравится антироссийская риторика, передает телеканал 360. Отмечается, что за коалицию президента Франции готовы проголосовать лишь 21% французов.

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Москвы якобы запустила дипломатическую кампанию, направленную против президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщили в The Wall Street Journal. Авторы статьи отметили, что целью кампании якобы было оклеветать Макрона, представив его как авантюриста и инициатора конфронтации между Западом и Россией. «В документе говорится, что кампания должна быть направлена на то, чтобы представить Макрона как авантюриста, который может спровоцировать военную конфронтацию между Западом и Россией», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что в документе говорится о планах использовать дипломатические меры для усиления разногласий в восприятии политики Макрона и ослабления поддержки Украины на международной арене. Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Макрон совершил ошибку перед выборами в Европарламент, думая, что гражданам его страны понравится антироссийская риторика, передает телеканал 360. Отмечается, что за коалицию президента Франции готовы проголосовать лишь 21% французов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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