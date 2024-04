В Госдуме придумали, как остановить волну отъезда IT-специалистов из РФ

Депутат Свинцов: айтишников удержат в России крупными госконтрактами

05 апреля 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Вопрос о поддержке среднего и малого бизнеса в сфере IT будет подниматься после смены членов кабинета министров, заявил Андрей Свинцов Фото: Владимир Андреев © URA.RU После обновления состава правительства в мае в Госдуме планируют поднять вопрос обеспечения малого и среднего IT-бизнеса крупными госконтрактами. Это поможет остановить волну отъезда специалистов этой отрасли из России, заявил в беседе с URA.RU зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По данным консалтингового агентства Garant In, российские IT-специалисты стремятся уехать жить в страны Европы. За первый квартал 2024 года рост числа запросов на переезд составил 233%. Самой популярной страной для IT стала Франция. На нее приходится около 80% всех запросов на получение вида на жительство. На втором месте стоит Италия — 10%. Эксперты ссылаются на то, что специалисты IT-отрасли востребованы за рубежом. Кроме того, многие уезжающие объясняют свое решение желанием работать на глобальном рынке. Новость по теме Правительство РФ отменило мораторий на проверки IT-компаний «Нужно усилить работу с малым и средним бизнесом в сфере IT, чтобы удержать российских специалистов. Обеспечить их крупными контрактами от госпредприятий, министерств, ведомств. Тем более что работы много. Сейчас идет этап импортозамещений. Появились отечественные сервера, софты, технологии, которые нужно дорабатывать и улучшать. Но взаимодействие между госсектором и малым, средним бизнесом отсутствует. Было много сказано красивых слов о том, что мы будем поддерживать эти отрасли. Но реальная поддержка сфокусировалась на крупных IT-компаниях, которые либо уже государственные, либо окологосударственные. Поступают десятки жалоб от компаний малого и среднего бизнеса, которые не могут получить финансирование. Поэтому мелкие компании, не имея государственной поддержки, причем имея великолепные продукты и уникальные разработки, не могут составлять конкуренцию на рынке. Естественно программисты начинают потихоньку уходить», — рассказал Андрей Свинцов. Статья по теме IT-отрасль России удивляет: зарплатами, идеями, мнением о власти По словам депутата, вопрос о поддержке среднего и малого бизнеса в сфере IT будет подниматься после смены членов кабинета министров. «В мае будет инаугурация президента, правительство в полном составе уйдет в отставку. И я считаю, что новый кабинет министров должен сделать мощный акцент именно на форму поддержки малого и среднего бизнеса в сфере IT, то есть фактически обеспечить их госзаказами. Где-то даже, может быть, в ущерб крупным компаниям, которые и так имеют десятки и сотни миллиардов рублей. Поэтому я и мои коллеги с новым кабинетом министров будем эту тему активно обсуждать. Я думаю, что высока вероятность, что нас в этом вопросе поддержат», — отметил Свинцов. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что с февраля 2022 года на фоне обострившегося геополитического кризиса из-за СВО из РФ уехали за границу 100 тысяч IT-специалистов. Около 80% из них продолжили работать на российские компании. В 2024 году Министерство цифрового развития сообщило, что две трети уехавших в 2022 году в итоге вернулись в РФ. Количество айтишников в отрасли за 2023 год увеличилось на 13% и составило 857 тысяч человек. Для поддержки IT-отрасли правительство РФ уже увеличило кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 500 до 700 миллиардов рублей. Также в ходе выступления на XII съезде федерации независимых профсоюзов президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в России будут готовиться кадры для различных отраслей экономики, в частности для IT-технологии.

