Мишустин по поручению Путина создал комиссию для ликвидации последствий паводков

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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, мишустин михаил, топ
Михаил Мишустин выполнил поручение президента Фото:
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Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

В России появится комиссия, которая будет заниматься ликвидацией последствий паводков. Ее создал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выполняя поручение российского лидера Владимира Путина.

«Мишустин по поручению Президента создал правительственную комиссию по работе коалиции по предупреждению и ликвидации последствий паводков», — говорится в сообщении Правительства, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что комиссию возглавил глава МЧС Александр Куренков.

Ранее в Орске прорвало дамбу. Тысячи домов оказались подтопленными. URA.RU приводило главную информацию о ЧП. Утром 8 апреля Путин заслушал доклады от губернаторов по ситуации с поводками. Глава страны поручил создать специальную комиссию для контроля ситуации.

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В России появится комиссия, которая будет заниматься ликвидацией последствий паводков. Ее создал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выполняя поручение российского лидера Владимира Путина. «Мишустин по поручению Президента создал правительственную комиссию по работе коалиции по предупреждению и ликвидации последствий паводков», — говорится в сообщении Правительства, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что комиссию возглавил глава МЧС Александр Куренков. Ранее в Орске прорвало дамбу. Тысячи домов оказались подтопленными. URA.RU приводило главную информацию о ЧП. Утром 8 апреля Путин заслушал доклады от губернаторов по ситуации с поводками. Глава страны поручил создать специальную комиссию для контроля ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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