Мишустин по поручению Путина создал комиссию для ликвидации последствий паводков

08 апреля 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин выполнил поручение президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы В России появится комиссия, которая будет заниматься ликвидацией последствий паводков. Ее создал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выполняя поручение российского лидера Владимира Путина. «Мишустин по поручению Президента создал правительственную комиссию по работе коалиции по предупреждению и ликвидации последствий паводков», — говорится в сообщении Правительства, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что комиссию возглавил глава МЧС Александр Куренков. Ранее в Орске прорвало дамбу. Тысячи домов оказались подтопленными. URA.RU приводило главную информацию о ЧП. Утром 8 апреля Путин заслушал доклады от губернаторов по ситуации с поводками. Глава страны поручил создать специальную комиссию для контроля ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России появится комиссия, которая будет заниматься ликвидацией последствий паводков. Ее создал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выполняя поручение российского лидера Владимира Путина. «Мишустин по поручению Президента создал правительственную комиссию по работе коалиции по предупреждению и ликвидации последствий паводков», — говорится в сообщении Правительства, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что комиссию возглавил глава МЧС Александр Куренков. Ранее в Орске прорвало дамбу. Тысячи домов оказались подтопленными. URA.RU приводило главную информацию о ЧП. Утром 8 апреля Путин заслушал доклады от губернаторов по ситуации с поводками. Глава страны поручил создать специальную комиссию для контроля ситуации.