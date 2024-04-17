17 апреля 2024

Буданов*: Украина планирует новые вылазки боевиков и атаки дронов на РФ

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Буданов планирует больше атак по территории России, пишет WP Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Планируются новые вылазки боевиков из ячейки «Русского добровольческого корпуса»* (признана террористической организацией и запрещена в РФ) и новые атаки дронов по территории России. Об этом заявил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов** (внесен в список террористов и экстремистов).

«Чтобы противодействовать россиянам, Буданов планирует больше атак „русских добровольцев“, которые действуют внутри России при поддержке его ведомства», — пишет газета Washington Post, ссылаясь на Буданова. Он также заявил о намерении нарастить число атак дронов по территории РФ, добавив, что уже есть план реализации.

Буданов считает, что наступление России может начаться в конце мая — начале июня. По данным Politico, российское наступление летом 2024 года обрушит украинскую линию фронта. Ранее военкор Александр Коц сообщил об ударе ВС РФ на севере Украины в городе Чернигов. Среди погибших, по предварительным данным, числится генерал-лейтенант ВСУ Дмитрий Красильников.

*Запрещенная в России террористическая организация

**Кирилл Буданов — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Планируются новые вылазки боевиков из ячейки «Русского добровольческого корпуса»* (признана террористической организацией и запрещена в РФ) и новые атаки дронов по территории России. Об этом заявил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов** (внесен в список террористов и экстремистов). «Чтобы противодействовать россиянам, Буданов планирует больше атак „русских добровольцев“, которые действуют внутри России при поддержке его ведомства», — пишет газета Washington Post, ссылаясь на Буданова. Он также заявил о намерении нарастить число атак дронов по территории РФ, добавив, что уже есть план реализации. Буданов считает, что наступление России может начаться в конце мая — начале июня. По данным Politico, российское наступление летом 2024 года обрушит украинскую линию фронта. Ранее военкор Александр Коц сообщил об ударе ВС РФ на севере Украины в городе Чернигов. Среди погибших, по предварительным данным, числится генерал-лейтенант ВСУ Дмитрий Красильников. *Запрещенная в России террористическая организация **Кирилл Буданов — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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