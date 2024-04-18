18 апреля 2024

Директор ЦРУ Бернс: Си Цзиньпин готовится взять Тайвань под контроль

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин
Си Цзиньпин хочет восстановить контроль над Тайванем, заявил Уильям Бернс Фото:

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил о готовности председателя КНР Си Цзиньпина восстановить контроль Пекина над Тайванем в течение своей политической карьеры. Об этом глава ведомства заявил на форуме в Далласе.

«Думаю, что Си Цзиньпин решительно настроен на то, чтобы в течение своей политической жизни перейти к контролированию Тайваня», — отметил Бернс в ходе своего выступления, трансляция которого велась на сайте в центра Лэнгли. Он подчеркнул серьезность намерений Китая, несмотря на отсутствие планов немедленного вторжения.

Тайвань с 1949 года является самоуправляемым островом, хотя Пекин рассматривает его как часть своей территории. Ситуация вокруг Тайваня остается одной из ключевых точек напряженности в международных отношениях, особенно между КНР и США.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил о готовности председателя КНР Си Цзиньпина восстановить контроль Пекина над Тайванем в течение своей политической карьеры. Об этом глава ведомства заявил на форуме в Далласе. «Думаю, что Си Цзиньпин решительно настроен на то, чтобы в течение своей политической жизни перейти к контролированию Тайваня», — отметил Бернс в ходе своего выступления, трансляция которого велась на сайте в центра Лэнгли. Он подчеркнул серьезность намерений Китая, несмотря на отсутствие планов немедленного вторжения. Тайвань с 1949 года является самоуправляемым островом, хотя Пекин рассматривает его как часть своей территории. Ситуация вокруг Тайваня остается одной из ключевых точек напряженности в международных отношениях, особенно между КНР и США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...