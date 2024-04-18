Директор ЦРУ Бернс: Си Цзиньпин готовится взять Тайвань под контроль

19 апреля 2024 в 03:26 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпин хочет восстановить контроль над Тайванем, заявил Уильям Бернс Фото: Владимир Андреев © URA.RU Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил о готовности председателя КНР Си Цзиньпина восстановить контроль Пекина над Тайванем в течение своей политической карьеры. Об этом глава ведомства заявил на форуме в Далласе. «Думаю, что Си Цзиньпин решительно настроен на то, чтобы в течение своей политической жизни перейти к контролированию Тайваня», — отметил Бернс в ходе своего выступления, трансляция которого велась на сайте в центра Лэнгли. Он подчеркнул серьезность намерений Китая, несмотря на отсутствие планов немедленного вторжения. Тайвань с 1949 года является самоуправляемым островом, хотя Пекин рассматривает его как часть своей территории. Ситуация вокруг Тайваня остается одной из ключевых точек напряженности в международных отношениях, особенно между КНР и США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил о готовности председателя КНР Си Цзиньпина восстановить контроль Пекина над Тайванем в течение своей политической карьеры. Об этом глава ведомства заявил на форуме в Далласе. «Думаю, что Си Цзиньпин решительно настроен на то, чтобы в течение своей политической жизни перейти к контролированию Тайваня», — отметил Бернс в ходе своего выступления, трансляция которого велась на сайте в центра Лэнгли. Он подчеркнул серьезность намерений Китая, несмотря на отсутствие планов немедленного вторжения. Тайвань с 1949 года является самоуправляемым островом, хотя Пекин рассматривает его как часть своей территории. Ситуация вокруг Тайваня остается одной из ключевых точек напряженности в международных отношениях, особенно между КНР и США.