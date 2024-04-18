Директор ЦРУ Бернс: Си Цзиньпин готовится взять Тайвань под контроль

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил о готовности председателя КНР Си Цзиньпина восстановить контроль Пекина над Тайванем в течение своей политической карьеры. Об этом глава ведомства заявил на форуме в Далласе.
«Думаю, что Си Цзиньпин решительно настроен на то, чтобы в течение своей политической жизни перейти к контролированию Тайваня», — отметил Бернс в ходе своего выступления, трансляция которого велась на сайте в центра Лэнгли. Он подчеркнул серьезность намерений Китая, несмотря на отсутствие планов немедленного вторжения.
Тайвань с 1949 года является самоуправляемым островом, хотя Пекин рассматривает его как часть своей территории. Ситуация вокруг Тайваня остается одной из ключевых точек напряженности в международных отношениях, особенно между КНР и США.
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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил о готовности председателя КНР Си Цзиньпина восстановить контроль Пекина над Тайванем в течение своей политической карьеры. Об этом глава ведомства заявил на форуме в Далласе. «Думаю, что Си Цзиньпин решительно настроен на то, чтобы в течение своей политической жизни перейти к контролированию Тайваня», — отметил Бернс в ходе своего выступления, трансляция которого велась на сайте в центра Лэнгли. Он подчеркнул серьезность намерений Китая, несмотря на отсутствие планов немедленного вторжения. Тайвань с 1949 года является самоуправляемым островом, хотя Пекин рассматривает его как часть своей территории. Ситуация вокруг Тайваня остается одной из ключевых точек напряженности в международных отношениях, особенно между КНР и США.