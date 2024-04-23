Путин поздравил представителей транспортной отрасли с юбилеем БАМа

23 апреля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Путин выступил на мероприятии, посвященному 50-летию начала строительства БАМа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поздравил представителей транспортной отрасли 50-летним юбилеем строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). По его словам, БАМ исторически был необходим стране. «Байкало-Амурская магистраль была исторически необходима России», — сказал президент в ходе мероприятия. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Путин также выразил уверенность, что дальнейшее развитие этой транспортной артерии повлияет на увеличение экспортных и транзитных возможностей России. Он подчеркнул, что все планы по развитию БАМа будут реализованы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поздравил представителей транспортной отрасли 50-летним юбилеем строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). По его словам, БАМ исторически был необходим стране. «Байкало-Амурская магистраль была исторически необходима России», — сказал президент в ходе мероприятия. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Путин также выразил уверенность, что дальнейшее развитие этой транспортной артерии повлияет на увеличение экспортных и транзитных возможностей России. Он подчеркнул, что все планы по развитию БАМа будут реализованы.