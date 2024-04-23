Путин поздравил представителей транспортной отрасли с юбилеем БАМа

Путин выступил на мероприятии, посвященному 50-летию начала строительства БАМа
Президент России Владимир Путин поздравил представителей транспортной отрасли 50-летним юбилеем строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). По его словам, БАМ исторически был необходим стране.
«Байкало-Амурская магистраль была исторически необходима России», — сказал президент в ходе мероприятия. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
Путин также выразил уверенность, что дальнейшее развитие этой транспортной артерии повлияет на увеличение экспортных и транзитных возможностей России. Он подчеркнул, что все планы по развитию БАМа будут реализованы.
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