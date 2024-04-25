Лазарева суббота 2024: как исцеляются в этот день и что запрещено делать

В Лазареву субботу нельзя выполнять тяжелую работу
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В Лазареву субботу верующие приносят в храм вербы на освящение Фото:

Лазарева суббота — это важный церковный праздник, в 2024 году приходящийся на 27 апреля. В этот день верующие молятся об исцелении от недугов и приносят на освящение вербы. О традициях праздника и о том, что можно и нельзя делать в этот праздник — в материале URA.RU.

История праздника

Из Евангелия от Иоанна мы узнаем о друге и последователе Христа Лазаре и его чудесном воскрешении. Лазарь, живущий в Вифании, стал единомышленником и сподвижником Иисуса, даже часто принимал его в своем доме. Но христианина постигла тяжелая болезнь. Его сестры Мария и Марфа, наслышанные о чудесах Иисуса, звали его исцелить умирающего друга, но Мессия не успел прибыть в Вифанию до того, как болезнь забрала Лазаря — больной умер в 30 лет, и его тело поместили в склеп в пещере.

Когда Иисус узнал о смерти друга, он сказал ученикам, что идет разбудить его. К моменту его прихода в пещеру прошло четыре дня. Вокруг пещеры собрался народ Вифании, ждали чуда и безутешные сестры. «Лазарь, выйди вон!» — воскликнул Иисус. И человек, который только что был мертв, вышел из пещеры.

Слава о совершенном чуде разнеслась по всей округе, и, когда Иисус въехал в Иерусалим, толпа встречала его с почестями и ликованием. А вот иудейские первосвященники, увидя чудо, были настолько испуганы и ошарашены, что решили убить Мессию и начали строить заговор против него.

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Традиции праздника

Именно в субботу, накануне Вербного воскресенья, прихожане приносят в храм веточки вербы и стоят с ними до конца службы, а священник совершает чин освящения вербы на вечерней службе — утрене. В этот день верующие молятся об исцелении от недугов и укреплении здоровья для себя и близких, а священнослужители меняют свои строгие черные одежды на белые, демонстрируя единение с воскресшим Лазарем.

Вербное воскресенье. Сургут
В Лазареву субботу в храм приносят веточки вербы для освящения
Фото:

Что можно и нельзя делать в Лазареву субботу

В этот день можно готовить только постные блюда — различные каши, овощные салаты с добавлением растительного масла и другое. В праздник разрешается есть рыбью икру и выпить немного вина.

В Лазареву субботу нельзя выполнять тяжелую работу. Категорически запрещено трудиться в огороде, заниматься рукоделием, строительством, глажкой одежды, мытьем и уборкой. Также запрещается драться, ссориться и отказывать людям в их просьбе. Празднование проходит в узком семейном кругу — в этот день не устраивают больших пиршеств, так как продолжается Великий пост. Нельзя топтать ногами крошки от пищи, упавшие на пол.

Храм Батурино. Курган
В этот день верующие молятся о здоровье и исцелении от недугов
Фото:

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Лазарева суббота — это важный церковный праздник, в 2024 году приходящийся на 27 апреля. В этот день верующие молятся об исцелении от недугов и приносят на освящение вербы. О традициях праздника и о том, что можно и нельзя делать в этот праздник — в материале URA.RU. Из Евангелия от Иоанна мы узнаем о друге и последователе Христа Лазаре и его чудесном воскрешении. Лазарь, живущий в Вифании, стал единомышленником и сподвижником Иисуса, даже часто принимал его в своем доме. Но христианина постигла тяжелая болезнь. Его сестры Мария и Марфа, наслышанные о чудесах Иисуса, звали его исцелить умирающего друга, но Мессия не успел прибыть в Вифанию до того, как болезнь забрала Лазаря — больной умер в 30 лет, и его тело поместили в склеп в пещере. Когда Иисус узнал о смерти друга, он сказал ученикам, что идет разбудить его. К моменту его прихода в пещеру прошло четыре дня. Вокруг пещеры собрался народ Вифании, ждали чуда и безутешные сестры. «Лазарь, выйди вон!» — воскликнул Иисус. И человек, который только что был мертв, вышел из пещеры. Слава о совершенном чуде разнеслась по всей округе, и, когда Иисус въехал в Иерусалим, толпа встречала его с почестями и ликованием. А вот иудейские первосвященники, увидя чудо, были настолько испуганы и ошарашены, что решили убить Мессию и начали строить заговор против него. Именно в субботу, накануне Вербного воскресенья, прихожане приносят в храм веточки вербы и стоят с ними до конца службы, а священник совершает чин освящения вербы на вечерней службе — утрене. В этот день верующие молятся об исцелении от недугов и укреплении здоровья для себя и близких, а священнослужители меняют свои строгие черные одежды на белые, демонстрируя единение с воскресшим Лазарем. В этот день можно готовить только постные блюда — различные каши, овощные салаты с добавлением растительного масла и другое. В праздник разрешается есть рыбью икру и выпить немного вина. В Лазареву субботу нельзя выполнять тяжелую работу. Категорически запрещено трудиться в огороде, заниматься рукоделием, строительством, глажкой одежды, мытьем и уборкой. Также запрещается драться, ссориться и отказывать людям в их просьбе. Празднование проходит в узком семейном кругу — в этот день не устраивают больших пиршеств, так как продолжается Великий пост. Нельзя топтать ногами крошки от пищи, упавшие на пол.
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