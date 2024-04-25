Лазарева суббота 2024: как исцеляются в этот день и что запрещено делать

В Лазареву субботу нельзя выполнять тяжелую работу

25 апреля 2024 в 06:13 Размер текста - 17 +

В Лазареву субботу верующие приносят в храм вербы на освящение Фото: Илья Московец © URA.RU Лазарева суббота — это важный церковный праздник, в 2024 году приходящийся на 27 апреля. В этот день верующие молятся об исцелении от недугов и приносят на освящение вербы. О традициях праздника и о том, что можно и нельзя делать в этот праздник — в материале URA.RU. История праздника Из Евангелия от Иоанна мы узнаем о друге и последователе Христа Лазаре и его чудесном воскрешении. Лазарь, живущий в Вифании, стал единомышленником и сподвижником Иисуса, даже часто принимал его в своем доме. Но христианина постигла тяжелая болезнь. Его сестры Мария и Марфа, наслышанные о чудесах Иисуса, звали его исцелить умирающего друга, но Мессия не успел прибыть в Вифанию до того, как болезнь забрала Лазаря — больной умер в 30 лет, и его тело поместили в склеп в пещере. Когда Иисус узнал о смерти друга, он сказал ученикам, что идет разбудить его. К моменту его прихода в пещеру прошло четыре дня. Вокруг пещеры собрался народ Вифании, ждали чуда и безутешные сестры. «Лазарь, выйди вон!» — воскликнул Иисус. И человек, который только что был мертв, вышел из пещеры. Слава о совершенном чуде разнеслась по всей округе, и, когда Иисус въехал в Иерусалим, толпа встречала его с почестями и ликованием. А вот иудейские первосвященники, увидя чудо, были настолько испуганы и ошарашены, что решили убить Мессию и начали строить заговор против него. Новость по теме Вербная неделя в 2024 году по дням: что ни в коем случае нельзя делать Традиции праздника Именно в субботу, накануне Вербного воскресенья, прихожане приносят в храм веточки вербы и стоят с ними до конца службы, а священник совершает чин освящения вербы на вечерней службе — утрене. В этот день верующие молятся об исцелении от недугов и укреплении здоровья для себя и близких, а священнослужители меняют свои строгие черные одежды на белые, демонстрируя единение с воскресшим Лазарем. В Лазареву субботу в храм приносят веточки вербы для освящения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Что можно и нельзя делать в Лазареву субботу В этот день можно готовить только постные блюда — различные каши, овощные салаты с добавлением растительного масла и другое. В праздник разрешается есть рыбью икру и выпить немного вина. В Лазареву субботу нельзя выполнять тяжелую работу. Категорически запрещено трудиться в огороде, заниматься рукоделием, строительством, глажкой одежды, мытьем и уборкой. Также запрещается драться, ссориться и отказывать людям в их просьбе. Празднование проходит в узком семейном кругу — в этот день не устраивают больших пиршеств, так как продолжается Великий пост. Нельзя топтать ногами крошки от пищи, упавшие на пол. В этот день верующие молятся о здоровье и исцелении от недугов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лазарева суббота — это важный церковный праздник, в 2024 году приходящийся на 27 апреля. В этот день верующие молятся об исцелении от недугов и приносят на освящение вербы. О традициях праздника и о том, что можно и нельзя делать в этот праздник — в материале URA.RU. Из Евангелия от Иоанна мы узнаем о друге и последователе Христа Лазаре и его чудесном воскрешении. Лазарь, живущий в Вифании, стал единомышленником и сподвижником Иисуса, даже часто принимал его в своем доме. Но христианина постигла тяжелая болезнь. Его сестры Мария и Марфа, наслышанные о чудесах Иисуса, звали его исцелить умирающего друга, но Мессия не успел прибыть в Вифанию до того, как болезнь забрала Лазаря — больной умер в 30 лет, и его тело поместили в склеп в пещере. Когда Иисус узнал о смерти друга, он сказал ученикам, что идет разбудить его. К моменту его прихода в пещеру прошло четыре дня. Вокруг пещеры собрался народ Вифании, ждали чуда и безутешные сестры. «Лазарь, выйди вон!» — воскликнул Иисус. И человек, который только что был мертв, вышел из пещеры. Слава о совершенном чуде разнеслась по всей округе, и, когда Иисус въехал в Иерусалим, толпа встречала его с почестями и ликованием. А вот иудейские первосвященники, увидя чудо, были настолько испуганы и ошарашены, что решили убить Мессию и начали строить заговор против него. Именно в субботу, накануне Вербного воскресенья, прихожане приносят в храм веточки вербы и стоят с ними до конца службы, а священник совершает чин освящения вербы на вечерней службе — утрене. В этот день верующие молятся об исцелении от недугов и укреплении здоровья для себя и близких, а священнослужители меняют свои строгие черные одежды на белые, демонстрируя единение с воскресшим Лазарем. В этот день можно готовить только постные блюда — различные каши, овощные салаты с добавлением растительного масла и другое. В праздник разрешается есть рыбью икру и выпить немного вина. В Лазареву субботу нельзя выполнять тяжелую работу. Категорически запрещено трудиться в огороде, заниматься рукоделием, строительством, глажкой одежды, мытьем и уборкой. Также запрещается драться, ссориться и отказывать людям в их просьбе. Празднование проходит в узком семейном кругу — в этот день не устраивают больших пиршеств, так как продолжается Великий пост. Нельзя топтать ногами крошки от пищи, упавшие на пол.