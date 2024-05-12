Путин нашел Патрушеву новую работу

Патрушев заступит на новую должность
Президент России Владимир Путин переводит Николая Патрушева, освобожденного от должности секретаря Совета безопасности, на новую работу. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Николай Платонович Патрушев освобожден от должности секретаря совета безопасности. В связи с переходом на другую работу. Он продолжает работать. И в течение ближайших нескольких дней мы сообщим вам, где Николай Платонович продолжить свою деятельность», — опубликовал сообщение Пескова журналист Зарубин в своем telegram-канале.
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