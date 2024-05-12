12 мая 2024

Путин нашел Патрушеву новую работу

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Николай Патрушев на заводе КОНАР. Челябинск, патрушев николай
Патрушев заступит на новую должность Фото:

Президент России Владимир Путин переводит Николая Патрушева, освобожденного от должности секретаря Совета безопасности, на новую работу. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Николай Платонович Патрушев освобожден от должности секретаря совета безопасности. В связи с переходом на другую работу. Он продолжает работать. И в течение ближайших нескольких дней мы сообщим вам, где Николай Платонович продолжить свою деятельность», — опубликовал сообщение Пескова журналист Зарубин в своем telegram-канале.

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Президент России Владимир Путин переводит Николая Патрушева, освобожденного от должности секретаря Совета безопасности, на новую работу. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Николай Платонович Патрушев освобожден от должности секретаря совета безопасности. В связи с переходом на другую работу. Он продолжает работать. И в течение ближайших нескольких дней мы сообщим вам, где Николай Платонович продолжить свою деятельность», — опубликовал сообщение Пескова журналист Зарубин в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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