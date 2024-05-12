Путин нашел Патрушеву новую работу

12 мая 2024 в 23:54 Размер текста - 17 +

Патрушев заступит на новую должность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин переводит Николая Патрушева, освобожденного от должности секретаря Совета безопасности, на новую работу. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Николай Платонович Патрушев освобожден от должности секретаря совета безопасности. В связи с переходом на другую работу. Он продолжает работать. И в течение ближайших нескольких дней мы сообщим вам, где Николай Платонович продолжить свою деятельность», — опубликовал сообщение Пескова журналист Зарубин в своем telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин переводит Николая Патрушева, освобожденного от должности секретаря Совета безопасности, на новую работу. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Николай Платонович Патрушев освобожден от должности секретаря совета безопасности. В связи с переходом на другую работу. Он продолжает работать. И в течение ближайших нескольких дней мы сообщим вам, где Николай Платонович продолжить свою деятельность», — опубликовал сообщение Пескова журналист Зарубин в своем telegram-канале.