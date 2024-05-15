Путин дал откровенное интервью агентству «Синьхуа» перед визитом Китай: о чем рассказал президент

Путин дал откровенное интервью агентству «Синьхуа» перед визитом Китай

15 мая 2024 в 06:13 Размер текста - 17 +

Путин ответил на вопросы журналистов из КНР (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Накануне государственного визита в Китай президент России Владимир Путин дал письменное интервью китайскому информационному агентству Синьхуа. В нем глава РФ рассказал о ситуации на Украине, проанализировал взаимоотношения с КНР. О том, почему Путин едет в Китай сразу после инаугурации — в материале URA.RU. Путин раскрыл, почему едет в Китай сразу по инаугурации Путин посетит Китай сразу после инаугурации из-за беспрецедентно высокого уровня стратегического партнерства. Президент России заявил, что у Китая и РФ совпадают мнения по ключевым вопросам международной повестки. По его словам, обе страны отвергают попытки Запада навязать порядок, основанный на лжи и лицемерии. Также Путин выразил уверенность в больших перспективах российско-китайских экономических связей. Он добавил, что страны уже планируют развивать совместный культурный проект. О взаимоотношения и планах РФ и Китая У Путина и Си Цзиньпина сложились хорошие, деловые и дружеские отношения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и Китай планируют развивать конкурс «Интервидение» и другие культурные проекты. Путин подчеркнул, что впервые познакомился с председателем КНР Си Цзиньпином в марте 2010 года и с тех пор они регулярно видятся и созваниваются. У руководителя Китая уважительный, доброжелательный, открытый и одновременно деловой стиль общения. Каждая наша встреча — это не только общение давних друзей, что тоже важно, как для каждого человека, но и плодотворный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня, рассказал Путин. Когда Си Цзиньпин в марте 2023 года переизбрался на пост председателя КНР, он сразу посетил Россию с государственным визитом. Также он поступил и в 2013 году, добавил президент РФ. Мы провели вместе почти пять часов, беседуя один на один, а на следующий день приняли участие в насыщенной и содержательной официальной программе. Именно беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между нашими странами определил и мой выбор Китая в качестве первого государства, которое мне предстоит посетить после официального вступления в должность Президента Российской Федерации, резюмировал Путин. Торгово-экономические отношения РФ и Китая За последние пять лет мы смогли удвоить российско-китайский товарооборот: если в 2019 году он насчитывал 111 миллиардов долларов, то в прошлом году достиг уже 227,8 миллиарда долларов. При этом более чем на 90% расчеты между нашими компаниями идут в национальных валютах, сообщил Путин. По словам президента, двусторонняя торговля сейчас составляет порядка 20 триллионов рублей, или почти 1,6 триллиона юаней. Китай уже 13 лет занимает позицию главного делового партнера РФ. При этом, в 2023 году Россия поднялась сразу на 4-е место в рейтинге коммерческих контрагентов КНР, подчеркнул руководитель России. Путин о ситуации на Украине и роли Китая Москва готова к диалогу с Киевом по урегулированию конфликта между странами. Однако эти переговоры должны быть с учетом наших интересов вкупе с гарантиями безопасности для РФ, отметил Путин. Он напомнил, что Россия вела эти переговоры. 15 апреля 2022 года в Стамбуле совместно с украинской делегацией был подготовлен проект будущего мирного соглашения. Российский лидер подчеркнул, что в итоге западные союзники Киева рекомендовали продолжать боевые действия и совместно с ними добиваться стратегического поражения России. Президент считает, что Киев и Запад не готовы к равноправному и честному диалогу. Москва положительно оценивает подходы Китая к урегулированию кризиса на Украине. В Пекине прекрасно понимают первопричины конфликта и его глобальное геополитическое значение, — заявил Путин. Путин считает, что Китай искренне пытается помочь в прекращении конфликта. Наши страны давно сделали осознанный выбор в пользу равноправных и взаимовыгодных экономических связей. К сожалению, эти инициативы не находят поддержки ни на Украине, ни у ее западных покровителей, акцентировал внимание Путин. Они не готовы к равноправному, честному и открытому диалогу, основанному на взаимном уважении и учете интересов друг друга. Не хотят обсуждать именно первопричины, истоки сегодняшнего кризиса на планете, одним из драматических проявлений которого и стала ситуация вокруг Украины. Почему? Потому что именно их политика в предыдущие годы и десятилетия и привела к нынешним глобальным потрясениям, рассказал президент России. Приоритеты и планы России Сегодня Россия входит в пятерку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности. Теперь мы ставим задачу войти в четверку крупнейших экономик планеты. При этом первоочередное значение для нас имеет качество, эффективность развития всех сфер, рост благосостояния наших граждан, подчеркнул Путин. Качественные изменения в экономике невозможны без устойчивого повышения уровня оплаты труда. Чтобы этого добиться, планируем наращивать производительность труда — за счет фронтального внедрения достижений науки, новых технологий и инноваций, автоматизации и роботизации, создания современных рабочих мест. Одновременно будем заниматься подготовкой грамотных, современно мыслящих специалистов, которым предстоит осваивать новые производства, трудиться в промышленности и социальных отраслях, заявил президент РФ. Он добавил, что наш приоритет — подготовка современных кадров для сферы государственного, муниципального управления. Путин выразил уверенность, что все обозначенные стратегические планы страна реализует. И здесь мы открыты для работы с партнерами во всем мире, среди которых и наш добрый сосед и надежный друг — Китай, отметил Путин. 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Накануне государственного визита в Китай президент России Владимир Путин дал письменное интервью китайскому информационному агентству Синьхуа. В нем глава РФ рассказал о ситуации на Украине, проанализировал взаимоотношения с КНР. О том, почему Путин едет в Китай сразу после инаугурации — в материале URA.RU. Путин посетит Китай сразу после инаугурации из-за беспрецедентно высокого уровня стратегического партнерства. Президент России заявил, что у Китая и РФ совпадают мнения по ключевым вопросам международной повестки. По его словам, обе страны отвергают попытки Запада навязать порядок, основанный на лжи и лицемерии. Также Путин выразил уверенность в больших перспективах российско-китайских экономических связей. Он добавил, что страны уже планируют развивать совместный культурный проект. Россия и Китай планируют развивать конкурс «Интервидение» и другие культурные проекты. Путин подчеркнул, что впервые познакомился с председателем КНР Си Цзиньпином в марте 2010 года и с тех пор они регулярно видятся и созваниваются. У руководителя Китая уважительный, доброжелательный, открытый и одновременно деловой стиль общения. Каждая наша встреча — это не только общение давних друзей, что тоже важно, как для каждого человека, но и плодотворный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня, рассказал Путин. Когда Си Цзиньпин в марте 2023 года переизбрался на пост председателя КНР, он сразу посетил Россию с государственным визитом. Также он поступил и в 2013 году, добавил президент РФ. Мы провели вместе почти пять часов, беседуя один на один, а на следующий день приняли участие в насыщенной и содержательной официальной программе. Именно беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между нашими странами определил и мой выбор Китая в качестве первого государства, которое мне предстоит посетить после официального вступления в должность Президента Российской Федерации, резюмировал Путин. За последние пять лет мы смогли удвоить российско-китайский товарооборот: если в 2019 году он насчитывал 111 миллиардов долларов, то в прошлом году достиг уже 227,8 миллиарда долларов. При этом более чем на 90% расчеты между нашими компаниями идут в национальных валютах, сообщил Путин. По словам президента, двусторонняя торговля сейчас составляет порядка 20 триллионов рублей, или почти 1,6 триллиона юаней. Китай уже 13 лет занимает позицию главного делового партнера РФ. При этом, в 2023 году Россия поднялась сразу на 4-е место в рейтинге коммерческих контрагентов КНР, подчеркнул руководитель России. Москва готова к диалогу с Киевом по урегулированию конфликта между странами. Однако эти переговоры должны быть с учетом наших интересов вкупе с гарантиями безопасности для РФ, отметил Путин. Он напомнил, что Россия вела эти переговоры. 15 апреля 2022 года в Стамбуле совместно с украинской делегацией был подготовлен проект будущего мирного соглашения. Российский лидер подчеркнул, что в итоге западные союзники Киева рекомендовали продолжать боевые действия и совместно с ними добиваться стратегического поражения России. Президент считает, что Киев и Запад не готовы к равноправному и честному диалогу. Москва положительно оценивает подходы Китая к урегулированию кризиса на Украине. В Пекине прекрасно понимают первопричины конфликта и его глобальное геополитическое значение, — заявил Путин. Путин считает, что Китай искренне пытается помочь в прекращении конфликта. Наши страны давно сделали осознанный выбор в пользу равноправных и взаимовыгодных экономических связей. К сожалению, эти инициативы не находят поддержки ни на Украине, ни у ее западных покровителей, акцентировал внимание Путин. Они не готовы к равноправному, честному и открытому диалогу, основанному на взаимном уважении и учете интересов друг друга. Не хотят обсуждать именно первопричины, истоки сегодняшнего кризиса на планете, одним из драматических проявлений которого и стала ситуация вокруг Украины. Почему? Потому что именно их политика в предыдущие годы и десятилетия и привела к нынешним глобальным потрясениям, рассказал президент России. Сегодня Россия входит в пятерку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности. Теперь мы ставим задачу войти в четверку крупнейших экономик планеты. При этом первоочередное значение для нас имеет качество, эффективность развития всех сфер, рост благосостояния наших граждан, подчеркнул Путин. Качественные изменения в экономике невозможны без устойчивого повышения уровня оплаты труда. Чтобы этого добиться, планируем наращивать производительность труда — за счет фронтального внедрения достижений науки, новых технологий и инноваций, автоматизации и роботизации, создания современных рабочих мест. Одновременно будем заниматься подготовкой грамотных, современно мыслящих специалистов, которым предстоит осваивать новые производства, трудиться в промышленности и социальных отраслях, заявил президент РФ. Он добавил, что наш приоритет — подготовка современных кадров для сферы государственного, муниципального управления. Путин выразил уверенность, что все обозначенные стратегические планы страна реализует. И здесь мы открыты для работы с партнерами во всем мире, среди которых и наш добрый сосед и надежный друг — Китай, отметил Путин.