В Госдуме назвали принципы изменений налоговой системы

Макаров рассказал о принципах изменения НДФЛ
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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, госдума, государственная дума
Предложенные изменения призваны сделать налоговую нагрузку более справедливой Фото:

В Госдуме назвали четыре принципа изменений налоговой системы, которые касаются НДФЛ и налога на прибыль для организаций. Их детали в ходе предстоящего 23 мая обсуждения корректировок законодательства раскрыл председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров.

«Первая задача в том, чтобы изменения не коснулись подавляющего большинства граждан и компаний, а только тех, кто может позволить себе платить больше в силу своего достатка. Второй принцип — эффективность использования государством платежей и прозрачность для налогоплательщиков», — цитируют Андрея Макарова «Ведомости».

Третьим основополагающий принципом изменений налоговой системы Макаров назвал важность целей, на которые пойдут средства. Четвертым — справедливость их распределения.

Ранее URA.RU сообщало, что предстоящие изменения в шкале налога на доходы физических лиц затронут около 10% россиян. Идею прогрессивного налогообложения поддержал президент России Владимир Путин. Глава Минфина РФ Антон Силуанов отметил, что дополнительные средства пойдут на социальное развитие страны и решение важнейших для общества проблем.

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В Госдуме назвали четыре принципа изменений налоговой системы, которые касаются НДФЛ и налога на прибыль для организаций. Их детали в ходе предстоящего 23 мая обсуждения корректировок законодательства раскрыл председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров. «Первая задача в том, чтобы изменения не коснулись подавляющего большинства граждан и компаний, а только тех, кто может позволить себе платить больше в силу своего достатка. Второй принцип — эффективность использования государством платежей и прозрачность для налогоплательщиков», — цитируют Андрея Макарова «Ведомости». Третьим основополагающий принципом изменений налоговой системы Макаров назвал важность целей, на которые пойдут средства. Четвертым — справедливость их распределения. Ранее URA.RU сообщало, что предстоящие изменения в шкале налога на доходы физических лиц затронут около 10% россиян. Идею прогрессивного налогообложения поддержал президент России Владимир Путин. Глава Минфина РФ Антон Силуанов отметил, что дополнительные средства пойдут на социальное развитие страны и решение важнейших для общества проблем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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