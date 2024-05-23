В Госдуме назвали принципы изменений налоговой системы

Макаров рассказал о принципах изменения НДФЛ

23 мая 2024 в 05:46 Размер текста - 17 +

Предложенные изменения призваны сделать налоговую нагрузку более справедливой Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуме назвали четыре принципа изменений налоговой системы, которые касаются НДФЛ и налога на прибыль для организаций. Их детали в ходе предстоящего 23 мая обсуждения корректировок законодательства раскрыл председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров. «Первая задача в том, чтобы изменения не коснулись подавляющего большинства граждан и компаний, а только тех, кто может позволить себе платить больше в силу своего достатка. Второй принцип — эффективность использования государством платежей и прозрачность для налогоплательщиков», — цитируют Андрея Макарова «Ведомости». Третьим основополагающий принципом изменений налоговой системы Макаров назвал важность целей, на которые пойдут средства. Четвертым — справедливость их распределения. Ранее URA.RU сообщало, что предстоящие изменения в шкале налога на доходы физических лиц затронут около 10% россиян. Идею прогрессивного налогообложения поддержал президент России Владимир Путин. Глава Минфина РФ Антон Силуанов отметил, что дополнительные средства пойдут на социальное развитие страны и решение важнейших для общества проблем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуме назвали четыре принципа изменений налоговой системы, которые касаются НДФЛ и налога на прибыль для организаций. Их детали в ходе предстоящего 23 мая обсуждения корректировок законодательства раскрыл председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров. «Первая задача в том, чтобы изменения не коснулись подавляющего большинства граждан и компаний, а только тех, кто может позволить себе платить больше в силу своего достатка. Второй принцип — эффективность использования государством платежей и прозрачность для налогоплательщиков», — цитируют Андрея Макарова «Ведомости». Третьим основополагающий принципом изменений налоговой системы Макаров назвал важность целей, на которые пойдут средства. Четвертым — справедливость их распределения. Ранее URA.RU сообщало, что предстоящие изменения в шкале налога на доходы физических лиц затронут около 10% россиян. Идею прогрессивного налогообложения поддержал президент России Владимир Путин. Глава Минфина РФ Антон Силуанов отметил, что дополнительные средства пойдут на социальное развитие страны и решение важнейших для общества проблем.