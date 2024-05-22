Кто из россиян станет платить в бюджет больше налогов

Предстоящие изменения в шкале налога на доходы физических лиц (НДФЛ) не затронут большинство граждан, а будут нацелены на наиболее обеспеченных слоев населения. В 2023 году среднедушевые доходы выше 100 тысяч рублей в месяц были зафиксированы у 11,2% россиян. Именно эта относительно небольшая группа наиболее состоятельных граждан ощутит на себе повышение налоговых ставок.
"В 2023 году среднедушевые доходы выше 100 тысяч рублей в месяц (самая высокая планка) фиксировались у 11,2% населения", — передает данные Росстата РБК. В Минфине отмечали, что повышение НДФЛ затронет именно самых обеспеченных россиян. 10 лет назад их доля была в семь раз ниже — 1,6%. При этом наиболее многочисленной стала группа со среднедушевыми доходами в диапазоне 27-45 тысяч рублей — 26,2% россиян.
К беднейшей группе, имеющей доходы на уровне семи тысяч рублей и ниже, относится 1% населения. Средний доход по стране в 2023 году составлял 53,1 тысяч рублей, но медианный доход (делящий население пополам) был ниже — 40,1 тысяч. Это связано с тем, что меньшинство получает очень высокие доходы, а большинство — гораздо более низкие. Так, доходы 10% наиболее обеспеченных превышают доходы 10% наименее обеспеченных в 14,8 раза. Средний доход в 20% группе с наибольшими доходами составляет 123,3 тысячи рублей, что в 2,3 раза выше среднего по стране.
Дифференциация доходов в России отражается в индексе Джини, который в 2023 году составил 0,403. Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача снизить этот показатель до 0,37 к 2030 году и до 0,33 к 2036 году, то есть уменьшить доходное неравенство.
По словам министра финансов Антона Силуанова, дополнительные средства от повышения НДФЛ пойдут на социальные нужды и решение ключевых проблем в обществе. Омбудсмен Татьяна Москалькова считает, что при совершенствовании прогрессивной системы налогообложения необходимо тщательно проработать вопрос, чтобы не ущемить интересы социально незащищенных категорий граждан, передает РАПСИ.
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