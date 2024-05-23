Генпрокурор Краснов: угроза теракта со стороны националистов Киева не снижается

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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, патроны, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, бойня
Краснов напомнил об атаках Украины, которые в 2024 году унесли жизни множества людей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел коллегию, на которой обозначил устойчивый уровень террористической угрозы со стороны Украины на объекты в России. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

«Террористическая угроза, особенно со стороны украинских националистов, не снижается», — передает Генпрокуратура слова Краснова. Он напомнил о ряде атак, которые в 2024 году унесли жизни сотен мирных жителей.

Краснов также отметил трагедию в подмосковном «Крокус Сити Холле». По его словам, она стала новым вызовом для правоохранителей. Произошедшее потребовало пересмотра подходов к обеспечению безопасности от терроризма объектов, где собирается много людей.

Кроме того, на коллегии были сказаны такие тезисы, как:

  • Успешное пресечение распространения в Сети контента радикального характера;

  • Наращивание ограничения деструктивной деятельности международных неправительственных и иностранных организаций.

Также Краснов отметил, что прокуроры должны оперативнее адаптироваться к меняющимся реалиям. Он добавил, что важным пунктом профилактики преступности является надлежащий миграционный контроль. Однако до сих пор сохраняются проблемы фиктивной выдачи сертификатов о владении русским языком и другие факторы, которые не дают объективной картины о месте нахождения и роде занятий мигрантов.

Помимо прочего, генпрокурор Краснов потребовал от подчиненных особого внимания к пресечению признаков межнациональных конфликтов и профилактике террористических угроз. По его словам, нужно выстроить систему качественного мониторинга информационного пространства. Он также указал на важность вовлечения в эту работу провайдеров сотовой связи и медиа-ресурсов, особенно тех, которые популярны среди молодежи.

Кроме того, Игорь Краснов подчеркнул необходимость сотрудничества с местными властями для обновления паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей и критической инфраструктуры. Он также призвал обеспечить исполнение обязанностей по контролю за миграционными процессами, включая снятие мигрантов с учета и организацию их выезда из страны.

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел коллегию, на которой обозначил устойчивый уровень террористической угрозы со стороны Украины на объекты в России. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. «Террористическая угроза, особенно со стороны украинских националистов, не снижается», — передает Генпрокуратура слова Краснова. Он напомнил о ряде атак, которые в 2024 году унесли жизни сотен мирных жителей. Краснов также отметил трагедию в подмосковном «Крокус Сити Холле». По его словам, она стала новым вызовом для правоохранителей. Произошедшее потребовало пересмотра подходов к обеспечению безопасности от терроризма объектов, где собирается много людей. Кроме того, на коллегии были сказаны такие тезисы, как: Успешное пресечение распространения в Сети контента радикального характера; Наращивание ограничения деструктивной деятельности международных неправительственных и иностранных организаций. Также Краснов отметил, что прокуроры должны оперативнее адаптироваться к меняющимся реалиям. Он добавил, что важным пунктом профилактики преступности является надлежащий миграционный контроль. Однако до сих пор сохраняются проблемы фиктивной выдачи сертификатов о владении русским языком и другие факторы, которые не дают объективной картины о месте нахождения и роде занятий мигрантов. Помимо прочего, генпрокурор Краснов потребовал от подчиненных особого внимания к пресечению признаков межнациональных конфликтов и профилактике террористических угроз. По его словам, нужно выстроить систему качественного мониторинга информационного пространства. Он также указал на важность вовлечения в эту работу провайдеров сотовой связи и медиа-ресурсов, особенно тех, которые популярны среди молодежи. Кроме того, Игорь Краснов подчеркнул необходимость сотрудничества с местными властями для обновления паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей и критической инфраструктуры. Он также призвал обеспечить исполнение обязанностей по контролю за миграционными процессами, включая снятие мигрантов с учета и организацию их выезда из страны.
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