Генпрокурор Краснов: угроза теракта со стороны националистов Киева не снижается

23 мая 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Краснов напомнил об атаках Украины, которые в 2024 году унесли жизни множества людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел коллегию, на которой обозначил устойчивый уровень террористической угрозы со стороны Украины на объекты в России. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. «Террористическая угроза, особенно со стороны украинских националистов, не снижается», — передает Генпрокуратура слова Краснова. Он напомнил о ряде атак, которые в 2024 году унесли жизни сотен мирных жителей. Краснов также отметил трагедию в подмосковном «Крокус Сити Холле». По его словам, она стала новым вызовом для правоохранителей. Произошедшее потребовало пересмотра подходов к обеспечению безопасности от терроризма объектов, где собирается много людей. Кроме того, на коллегии были сказаны такие тезисы, как: Успешное пресечение распространения в Сети контента радикального характера;

Наращивание ограничения деструктивной деятельности международных неправительственных и иностранных организаций. Также Краснов отметил, что прокуроры должны оперативнее адаптироваться к меняющимся реалиям. Он добавил, что важным пунктом профилактики преступности является надлежащий миграционный контроль. Однако до сих пор сохраняются проблемы фиктивной выдачи сертификатов о владении русским языком и другие факторы, которые не дают объективной картины о месте нахождения и роде занятий мигрантов. Помимо прочего, генпрокурор Краснов потребовал от подчиненных особого внимания к пресечению признаков межнациональных конфликтов и профилактике террористических угроз. По его словам, нужно выстроить систему качественного мониторинга информационного пространства. Он также указал на важность вовлечения в эту работу провайдеров сотовой связи и медиа-ресурсов, особенно тех, которые популярны среди молодежи. Кроме того, Игорь Краснов подчеркнул необходимость сотрудничества с местными властями для обновления паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей и критической инфраструктуры. Он также призвал обеспечить исполнение обязанностей по контролю за миграционными процессами, включая снятие мигрантов с учета и организацию их выезда из страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел коллегию, на которой обозначил устойчивый уровень террористической угрозы со стороны Украины на объекты в России. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. «Террористическая угроза, особенно со стороны украинских националистов, не снижается», — передает Генпрокуратура слова Краснова. Он напомнил о ряде атак, которые в 2024 году унесли жизни сотен мирных жителей. Краснов также отметил трагедию в подмосковном «Крокус Сити Холле». По его словам, она стала новым вызовом для правоохранителей. Произошедшее потребовало пересмотра подходов к обеспечению безопасности от терроризма объектов, где собирается много людей. Кроме того, на коллегии были сказаны такие тезисы, как: Успешное пресечение распространения в Сети контента радикального характера; Наращивание ограничения деструктивной деятельности международных неправительственных и иностранных организаций. Также Краснов отметил, что прокуроры должны оперативнее адаптироваться к меняющимся реалиям. Он добавил, что важным пунктом профилактики преступности является надлежащий миграционный контроль. Однако до сих пор сохраняются проблемы фиктивной выдачи сертификатов о владении русским языком и другие факторы, которые не дают объективной картины о месте нахождения и роде занятий мигрантов. Помимо прочего, генпрокурор Краснов потребовал от подчиненных особого внимания к пресечению признаков межнациональных конфликтов и профилактике террористических угроз. По его словам, нужно выстроить систему качественного мониторинга информационного пространства. Он также указал на важность вовлечения в эту работу провайдеров сотовой связи и медиа-ресурсов, особенно тех, которые популярны среди молодежи. Кроме того, Игорь Краснов подчеркнул необходимость сотрудничества с местными властями для обновления паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей и критической инфраструктуры. Он также призвал обеспечить исполнение обязанностей по контролю за миграционными процессами, включая снятие мигрантов с учета и организацию их выезда из страны.